Både Polen och Senegal har ett starkt spelarmaterial. Polen sitter på spelare i Juventus, Dortmund, Napoli och Bayern München. Hos Senegal finner vi klubbadresser som Napoli, Monaco och Liverpool. Vi känner ett större förtroende för Polen. Laget vann sin kvalgrupp efter att ha tagit 25 poäng av 30 möjliga. I laget finns en av världens allra bästa anfallare, Robert Lewandowski, och dyker målchanserna upp kommer han att ta dem. Senegals största hot är vindsnabbe Sadio Mané, men vi tror inte att det kommer att räcka till poäng idag. Vi tippar Polen att vinna matchen, och detta spelar vi till oddset 2.35 på Comeon. När du spelar på Comeon kan du dessutom välja att ta del av ett riktigt fint erbjudande. När du sätter in 500 kr på Comeon får du nämligen 1500 kr att spela för. Dessutom får du en VM-boll hemskickad till dig.

Polen mot Senegal är den sista matchen i den första gruppspelsrundan. Det är dags för Polen att gå in i sitt första världsmästerskap sedan 2006, och medan Senegal inte deltagit sedan 2002. Då slog senegaleserna för övrigt ut Sverige i åttondelsfinalen. Nu kommer Senegal till VM 2018 med en stark trupp, och stjärnor som Sadio Mané och Keita Baldé Diao. Lagets första match i detta världsmästerskap är mot Polen, i vad som är en på förhand mycket intressant match.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.