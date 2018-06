Panama – Tunisien stream

För dig som vill titta på Panama - Tunisien istället för England - Belgien, kan det vara bra att veta att SVT24 är den kanal som sänder matchen. Saknar du kanalen finns det andra sätt att se matchen.



CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM, och med ett CMore-konto kan du streama Panama - Tunisien live. Det går att titta direkt från din mobil/smartphone, dator/laptop, TV eller iPad/läsplatta.



Det är tyvärr inte gratis, men priset för att se alla matcher från fotbolls-VM ligger endast på 199 kr.

Match: Panama - Tunisien, Grupp G i VM 2018

Datum & tid: Torsdag den 28 juni, 20:00

Arena: Mordovia-Arena, Saransk

Stream: CMore

Sverige - Schweiz gratis stream

Trolig laguppställning, Panama

Penedo

Escobar – Baloy – R. Torres – Davis

Avila – Godoy – Gómez

Bárcenas – G. Torres – Rodríguez



Skador: -

Avstängningar: Michael Murillo, Armando Cooper

Trolig laguppställning, Tunisien

Mustapha

Nagguez – Benaloune – Meriah – Maaloul

Khaoui – Shkiri – Sassi

F. Ben Youssef – Khazri – Sliti



Skador: Mouez Hassen, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn

Avstängningar: -

Båda lagen redan utslagna

Panama är, tillsammans med Island, i VM för första gången någonsin. Och det har än så länge inte blivit den mest succéartade debuten – två förluster och en målskillnad på 1-9. Det ska dock sägas att motståndet i form av Belgien och England inte varit det enklaste.



I Panamas senaste match, mot England, låg man under med 6-0 en bit in på matchen. När det återstod en kvart tills full tid lyckades lagets försvarare Felipe Baloy skjuta in en reducering, och det var en fröjd för ögat att se panamanerna på läktarna. De firade sitt första VM-mål som om de hade vunnit mästerskapet, och bägge lagens fans var lyckliga efter Englands 6-1-seger.



Tunisien var nära att få med sig en poäng från premiärmatchen mot England, men ett sent Harry Kane-mål såg till att Tunisien förlorade. I matchen därpå blev det en 2-5-förlust mot Belgien, och Tunisien är nu likt Panama utslagna.



Matchen mellan Panama och Tunisien är den enda i den sista gruppspelsrundan där inget av algen har någonting att spela för, och därför tillåter vi oss att säga att matchen är den minst betydelsefulla i hela VM.



Faktum är dock att för majoriteten av spelarna på planen kommer denna match att vara den sista VM-match de spelar i hela sina karriärer och liv. Därför tror vi knappast att vi kommer att se några tendenser på motivationsbrist från något av lagen.

Speltips

Tunisien har enligt oss visat upp en betydligt högre nivå än Panama i det här mästerskapet, särskilt offensivt sett. Laget var dessutom nära att ta 1 poäng mot England, men föll på målsnöret.



Panama har förlorat med 0-3 och 1-6, och inte varit i närheten av seger i någon match. Vi känner oss övertygade om att Tunisien vinner denna match, och spelar den raka 2:an till oddset 1.83 gånger pengarna. När du spelar på Comeon får du 1500 kr att spela för vid insättning av 500 kr, och även en VM-boll.