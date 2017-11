Affischen som kommer att användas under fotbolls-VM 2018 är designad av Igor Gurovich.

Målvakten avled 1990 och kan därför inte ta del av den hedring som nu riktas mot honom under VM 2018 i Ryssland.

Under hela sin aktiva proffskarriär så var han lojal mot klubben Dynamo Moskva. I hela 20 år vaktade han målet för den ryska storklubben. Han fick även smeknamnet ”Den svarta spindeln” .

Huvudpersonen för den nya affishen är Lev Yashin eller Lev Jasjin (svensk stavning) . En historisk fotbollsmålvakt under 50-, 60-, och 70-talet. Han var med i det lag som bärgade hem bl.a. EM guld, och OS guld för Sovjetunionen.

