Det är inte mycket som återstår nu. Imorgon, torsdag, drar VM igång. Några dagar senare, närmare bestämt på måndagen den 18:e juni, är det dags för de första matcherna i Grupp G. Här ger vi er en analys av alla lagen i gruppen – Belgien, England, Tunisien och Panama.

Belgien

Belgien har fått fram en riktigt gyllene generation de senaste åren. Från att vara ett rätt anonymt landslag för bara några år sedan – laget missade fem raka mästerskap 2004-2012 – nämns man nu som en nation som kan ta medalj i VM.



De senaste åren har Belgien fått fram världsstjärnor i såväl Premier League som Serie A, och på papperet har man en av VM:s starkaste trupper. Sen har traditionen och historian alltid en kraft och påverkan, och att ha de några av de bästa spelarna är ingen garanti för att bli ett av de mest framgångsrika lagen.



De spelare som verkligen sticker ut i truppen finner vi i Premier League. Vi har Manchester Citys assistkung Kevin De Bruyne, Manchester Uniteds anfallsvapen Romelu Lukaku samt Chelseas kreative ytter Eden Hazard. Vi ska heller inte glömma Napolis kvicke Dries Mertens, och dessutom har man en av världens bästa målvakter i Thibaut Courtois



Anmärkningsvärt är att stjärnan Radja Nainggolan – som enligt många borde vara given i startelvan – lämnats utanför truppen. Förbundskaptenen Roberto Martínez har sagt att han tycker att Nainggolan ej platsar i startelvan, och att ”Radja är en av de spelarna som inte kan acceptera rollen att sitta på bänken”.

Världsranking: 3

Tidigare VM-slutspel: 12 (senast 2014)

Förbundskapten: Roberto Martínez, 44

Formation: 3-4-3

Största stjärnor:

Kevin De Bruyne, 26. Har varit totalt outstanding i Manchester City denna säsong, från sin position som offensiv mittfältare. Åtta mål och 16 assist i Premier League denna säsong.

Eden Hazard, 27. Vänsteryttern har glänst i Premier League i många år. Kvick och teknisk. Yngre brodern Thorgan, 25, är också en del av truppen.

Romelu Lukaku, 25. Stor och stark anfallare, som är en mycket duktig avslutare. Förbättrar han bollkontrollen blir han ostoppbar.

England

Engelsmännen tror alltid på framgångar när det vankas mästerskap, men sanningen är att landet inte nått längre än kvartsfinal sedan 1990. Medalj har det bara blivit en gång, vilket skedde på hemmaplan 1966.



För en gångs skull verkar dock förväntningarna på laget vara lite lägre ställda denna gång, både från fansen och från ledningen. Förbundskaptenen Gareth Southgate har sagt att man kan förlora alla tre gruppspelsmatcher, men att han ändå kommer att sitta säkert på posten. Vi får dock utgå ifrån att det var en viss överdrift.



Den största stjärnan är anfallaren Harry Kane, som snittat drygt 26 Premier League-mål sett över de 4 senaste säsongerna. Trots det är han bara 24 år fyllda.

Världsranking: 12

Tidigare VM-slutspel: 14 (senast 2014)

Förbundskapten: Gareth Southgate, 47

Formation: 3-5-2

Största stjärnor:

Harry Kane, 24. Har gjort över 20 mål i var och en av de fyra senaste Premier League-säsongerna. Allround anfallare med fantastiska avslut. Lagkapten.

Raheem Sterling, 23. Snabb, kvick och teknisk. En viktig del i det Manchester City som nyss vann Premier League.

Jamie Vardy, 31. Kanske an aning generöst av oss att ta med honom som stjärna, då han inte ens har en säker startplats. Men han är väl värd att skriva om, och gjorde 20 mål i Premier League i den nyss avslutade säsongen. En ”late bloomer” som slog igenom strax innan han fyllde 30, då han förde skrällaget Leicester City till Premier League-titeln. När han var 25 år spelade han fortfarande i engelska femteligan.

Tunisien

Här i Norden är vi inte särskilt insatta i Tunisiens fotbollslag, men de är nog bättre än vad de flesta tror. Man är rankade 21 i världen, det vill säga tre placeringar ovanför Sverige.



I träningsmatcherna år 2018 har man lyckats besegra både Iran och Costa Rica samt kryssat mot Portugal och Turkiet. En förlust har det blivit, vilken kom mot Spanien sedan Iago Aspas skjutit in matchens enda mål i minut 85.



Tunisien har tidigare deltagit i fyra världsmästerskap, men har aldrig tagit sig vidare från gruppspelet.



Endast nio av Tunisiens VM-spelare är födda i hemlandet. Resterande 14 är födda i Frankrike.

Världsranking: 21

Tidigare VM-slutspel: 4 (senast 2006)

Förbundskapten: Nabil Maaloul, 56

Formation: 4-2-3-1

Största stjärnor:

Wahbi Khazri, 27. Tunisiens stjärna. Kan spela både på kanten och centralt. Stark, smart och med ett kraftfullt skott, och tar dessutom hand om fasta situationer. Ibland lite väl temperamentsfull.

Naim Sliti, 25. Startspelare i Ligue 1-klubben Dijon FC. Offensiv mittfältare med god teknik och bra avslut.

Aymen Mathlouthi, 33. Häpnadsväckande nog den enda spelaren i truppen med över 30 landskamper. Given förstamålvakt i Tunisiens mål. Spektakulär, och bjuder då och då på dribblingar från sin målvaktsposition.

Panama

Panama och Island är de enda lag som gör sitt första VM-slutspel i sommar.



Panama tog sig till VM på ett mycket speciellt sätt. Laget behövde vinna sista kvalspelsmatchen, mot Costa Rica. I halvtid låg man dock under och VM-drömmen kändes aningen avlägsen. I inledningen av andra halvlek kunde man kvittera tack vare ett ”spökmål” – repriser visade att bollen aldrig var över mållinjen. Resterande del av matchen gav Panama allt för att få till ett ledningsmål. Och de lyckades.



I den 88:e minuten kunde lagkaptenen, försvarsgeneralen, Román Torres, skjuta in det förlösande målet. De sista minuterna präglades av panikartad maskning. Bland annat klev en äldre dam in planen och låtsades svimma, allt för att döda några sekunder extra. En annan uppseendeväckande incident var då en Panamaspelare sprang från avbytarbänken för att skjuta iväg bollen när Costa Rica hade inkast. Den situationen kan ni se nedan:

Trabajo en equipo nivel: la banca de #Panamá pic.twitter.com/mb5GrV7X3r — Juan Felipe Celia (@jfcelia) October 11, 2017

Panamas landslag har också drabbats av en tragedi. Lagets mittfältare Amílcar Henríquez sköts till döds – utan motiv – på öppen gata förra året, vilket naturligtvis påverkade laget hårt.



– Det har varit svåra stunder för oss, berättar målvakten José Calderón för Fotbollskanalen. Han blev mördad på grund av allt våld som finns i landet. Han var en person som gjorde väldigt mycket för Panama, genom sin landslagströja. Han gav allt under många år som fotbollsspelare. Vi har kvalificerat oss till VM för hans skull.



Panama inleder mot Belgien, följer upp med att möta England och spelar avslutningsvis mot Tunisien.

Största stjärnor:

Román Torres, 32. Lagkaptenen Román Torres var den som sköt in det avgörande målet, som tog Panama till VM.

Blas Pérez, 37. Rutinerad anfalare som gjort 113 landskamper och 43 mål. Stor och stark. Spelat fem säsonger i MLS.

Gabriel Gómez, 34. Defensiv mittfältare som är oerhört viktig för Panama. Gjort hela 141 landskamper.

Tips Grupp F

1. Belgien

2. England

3. Tunisien

4. Panama