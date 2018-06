Heung-Min Son , 25. Tillhört Tottenham i tre år, där han har gjort 47 mål under de två senaste säsongerna. Bra avslutare, snabb och duktig med bollen.

Albin Ekdal , 28. Den tidigare Juventustalangen, idag i Hamburger SV, är oerhört viktig för Sveriges mittfält. Har tyvärr haft problem med skador under hela sin karriär.

Emil Forsberg , 26. Lagets stora stjärna offensivt, den spelaren som kan göra saker på egen hand. Gjorde 22 assist under sin första säsong i Bundesliga, 2016-17, men kommer nu från en svagare säsong med skadeproblem. Enligt honom själv ska man dock inte oroa sig över hans form inför VM.

Sveriges senaste historia kan ni redan – laget tog sig vidare från en kvalgrupp med Frankrike och Holland, efter seger mot Frankrike på hemmaplan och efter att ha kommit före Holland i grupptabellen. I playoff ställdes man mot Italien, som inte missat ett VM-slutspel på 60 år. Sist Italien missade VM spelades mästerskapet i Sverige, och nu var det dags för Sverige att avboka italienarnas biljetter till detta VM. Tack vare mål från Jakob Johansson och en stark defensiv kunde Sverige vinna dubbelmötet med totalt 1-0. Sverige har haft två spelare med skadebekymmer under uppladdningen till mästerskapet. John Guidetti glidtacklades illa av Andreas Granqvist, och är ett frågetecken till premiärmatchen mot Sydkorea. Marcus Rohdén gjorde fick en smäll på foten häromdagen men är nu återhämtad. Sverige inleder mot Sydkorea på måndag den 18:e juni, möter sedan Tyskland lördag den 23:e juni och avslutar till sist med Mexiko onsdag den 27:e juni.

Andrés Guardado , 31. Tar över kaptensbindeln från Rafa Márquez. Har gjort 145 landskamper och 25 mål. Ytter när han var yngre, men har gått in centralt på senare år. Spelar till vardags för Real Betis.

