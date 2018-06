Sergej Milinkovic-Savic , 23. Serbiens nya världsstjärna. Har imponerat stort i Serie A under den gångna säsongen, och är väldigt komplett som spelare för sin ålder. Stark, bra teknik och duktig avslutare. 191 cm lång och väger 88 kg. Kopplats ihop med Manchester United.

Brasilien är den enda nation som deltagit i samtliga världsmästerskap, ända sedan det första år 1930 och fram till idag. De har flest VM-guld (5) och är favoriter i varje VM. Brasiliens trupp ser betydligt starkare ut än den gjorde i landets hemma-VM för 4 år sedan. Särskilt mittfältet och anfallet har fått förstärkning. Spelare som Oscar, Luiz Gustavo, Bernard, Jô och Fred fick alla chansen i startelvan i VM 2014, men är idag inte ens en del av truppen. Istället har en ny generation duktiga brasilianska spelare kommit fram, där vi har offensivt skickliga spelare som Coutinho, Doglas Costa, Roberto Firmino och Gabriel Jesus. Försvaret är ungefär detsamma i kvalitet spelare för spelare, men nuvarande förbundskaptenen Tite har fått försvaret att fungera på ett väldigt bra sett, och man lär inte få 7 mål i baken i någon match i sommar. I Sydamerikas VM-kval var Brasilien det lag som släppte in klart minst mål; bara 11 insläppta på 18 matcher. Tyvärr saknar man nu Dani Alves, som missar VM på grund av skada.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.