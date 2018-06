Alex Iwobi , 22. Ung spelare som fått allt större förtroende i Arsenal under den gångna säsongen. Snabb yttermittfältare.

Alfred Finnbogason , 29. Finnbogason är den som ska göra målen för Island. Har under de senaste åren öst in mål i Eredivisie och i Bundesliga. Hade en lånesejour i Helsingborg år 2012, och stod då för 12 allsvenska mål på 17 matcher.

Lionel Messi , 30. Världens kanske bäste fotbollsspelare genom alla tider. Levererar år efter år, och öser in både mål och assist.

Argentina var fruktansvärt nära att missa VM, vilket i så fall hade varit första gången sedan 1970. I den sista kvalmatchen till mästerskapet låg man under mot Ecuador, i en match man var tvungen att vinna. Men ett hattrick från Lionel Messi tog laget till VM. Messi gjorde totalt 7 mål och 3 assist på sina 10 matcher i kvalet. När man tar en titt på Argentinas trupp slås man av alla klasspelare i offensiven. Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala och Ángel Di María är några av namnen som ska göra det framåt för ”La Albiceleste”. De som ska försvara Argentinas mål är inte lika namnkunniga och världskända. Gabriel Mercado, Marcos Rojo och Nicolás Otamendi är duktiga spelare, men de är inga av världens bästa. Det som är nästan ännu mer slående är att, trots Argentinas spelartrupp, var det i offensiven man hade problem i kvalet. På 18 matcher gjorde man bara 19 mål. Av de sydamerikanska länderna var det endast Bolivia som gjorde färre mål. Detta kan vara sista chansen för Argentinas gyllene generation att vinna VM. Messi fyller 31 under VM, Higuaín fyller 31 i höst, Agüero är 30, Di María är 30. Noterbart är även att de tre målvakterna Argentina tagit ut till VM (Nahuel Guzmán, Franco Armani och Willy Caballero) tillsammans gjort 9 landskamper.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.