Tom Rogic , 25. Tom Rogic har varit ordinarie i Celtic under några säsonger, och vänta spela en viktig roll på Australiens mittfält.

Tim Cahill , 38. Kommer kanske inte att starta i VM, men räkna med att han byts in så fort det är kritiskt läge för laget. Är landets bäste målskytt någonsin, och 5 matcher ifrån att även bli den bäste landslagsmannen.

Australien gör sitt fjärde raka VM, och man har haft rätt enkelt att kvala in genom åren då man fått spela mot länderna från Oceanien. Lagets legendar Tim Cahill spelar än, trots att han fyller 39 år i höst. 105 landskamper och 50 mål har han presterat genom åren, och en stor andel av målen har trots Cahills mindre imponerande längd kommit via huvudet. Australiens förbundskapten Bert van Marwijk anställdes i januari i år på ett korttidskontrakt över VM. Detta efter att föregående förbundskaptenen Ange Postecoglou valde att säga upp sig direkt efter att han tagit Australien till VM.

Peru deltar i sitt första världsmästerskap sedan 1982, då man åkte ut redan i gruppspelet efter att inte klarat av att vinna en enda match. Inför VM har laget omgärdats av en del vändor gällande storstjärnan och lagkaptenen Paolo Guerrero. I december 2017 påträffades Guerrero med kokain i blodet och FIFA beslutade att stänga av honom i ett år, vilket innebar att han skulle missa VM 2018. Senare valde FIFA att sänka straffet till ett halvår, och Guerrero skulle därmed bli spelklar i tid. Men det var inte över där. I mars 2018 gick en antidoping-byrå in och lyckades få FIFA att höja straffet till 14 månader, och Guerrero skulle nu alltså missa VM trots allt. I slutet av maj gick lagkaptenerna till gruppmotståndarna ihop – Hugo Lloris, Simon Kjaer och Mile Jedinak – för att gemensamt skriva ett brev till FIFA där de protesterade mot Guerreros avstängning. De skrev följande: ”Vi skriver till er i anledning av situationen med kaptenen av Perus landslag, Mr. Paolo Guerrero. I de senaste 14 åren har han representerat sitt land med stolthet, och har nu fört dem genom kvalet till FIFA fotbolls-VM. Till slut har ögonblicket inträffat, där Peru lyckats ta en plats i 2018 års fotbolls-VM i Ryssland. Peru är tillbaka på fotbollens ultimata scen efter 36 års frånvaro och vi tycker att Paolo Guerrero ska tillåtas att leda sin nation och fira vad som skulle bli en höjdpunkt på karriären.” – Ett hopp om att jag kan spela VM har dykt upp. Det är min stora dröm, sade Guerrero när han hörde om brevet. Den 31 maj upphävdes så förbundet tillfälligt, och Guerrero får spela i VM. 3 dagar efteråt gjorde han – efter 7 månaders frånvaro – comeback i en träningsmatch mot Saudiarabien. Han stod för två mål i 3-0-segern mot Saudiarabien.

Christian Eriksen , 26. Den solklara stjärnan i laget. Eriksen har glänst i Premier League under flera säsonger, och den offensive mittfältaren stod för 11 mål på 12 matcher i VM-kvalet.

Frankrike tog ett VM-silver år 2006, men har därefter störts en hel del av interna problem i truppen under och mellan mästerskap. I VM 2010 kastade bland annat dåvarande förbundskaptenen Raymond Domenech hem stjärnan Nicolas Anelka på grund av stridigheter. Men det var inte mycket att missa för Anelka – Frankrike tog bara 1 poäng och hamnade sist i gruppen. Sedan dess har det gått bättre i mästerskap för Frankrike, med kvartsfinal i VM 2014 och final i EM 2016. Vad som är anmärkningsvärt med dagens franska trupp är att man bytt ut hela 14 spelare (!) från EM-truppen för två år sedan. Nio spelare är alltså kvar i laget sedan dess (Lloris, Mandanda, Umtiti, Rami, Matuidi, Kanté, Pogba, Griezmann och Giroud).

Grupp C innehåller en stark favorit i Frankrike, och så tre länder som förväntas att slåss om andraplatsen i form av Danmark, Peru och Australien.

