VM närmar sig med stormsteg. På torsdag sparkar fotbollsfesten igång, med en match mellan Ryssland och Saudiarabien. På måndag är det dags för den – med svenska ögon sett – mest spännande matchen i den första gruppspelsomgången, då Sverige möter Sydkorea.



Vi räknar ned till VM med att minnas ett gammalt VM-minne om dagen. Idag en tillbakablick på den fantastiska bronsmatchen mot Bulgarien, där Henrik Larsson bland annat stod för ett minnesvärt mål.

Se höjdpunkterna från matchen nedan, från SVT:s berömda VM-krönika:

4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen

Sverige hade gjort ett oerhört framgångsrikt VM i USA 1994, och vore det inte för ett rött kort i semifinalen mot Brasilien vet ingen vad som hade hänt. Men brassarna vann matchen efter ett sent mål av Romário.



I bronsmatchen ställdes Sverige mot Bulgarien, med storstjärnan Hristo Stoichkov i spetsen. Redan efter åtta minuter kunde Tomas Brolin nicka in ledningsmålet för Sverige, sedan Klas Ingesson kommit runt på kanten. Innan första halvlek var över hade även Håkan Mild, Henrik Larsson och Kennet Andersson hunnit med att skriva in sig i målprotokollet.



Inför andra halvlek vägrade Bulgariens målvakt Mihaylov att kliva ut på planen, och förbundskaptenen tvingades förbruka ett av sina byten. Ersättaren Nikolov kunde dock hålla nollan i andra halvlek, och matchen slutade 4-0. Sverige hade därmed tagit sin första medalj i VM på 36 år, och var dessutom det man lag som gjorde flest mål i mästerskapet.



Sedan VM-bronset 1994 har vi inte fått se några riktigt stora framgångar för vårt landslag. Det påföljande mästerskapet, 1998, missade Sverige att kvalificera sig. 2002 och 2006 tog det slut i åttondelsfinal, medan det 2010 och 2014 återigen ej blev något VM-spel. På plats i Ryssland ska Sverige nu göra ett nytt försök att skapa en oförglömlig sommar.