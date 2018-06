Marcus Rohdén skadad

Uppdaterng : Marcus Rohdéns skada verkar inte vara särskilt allvarlig, och det är ingenting som kommer att stoppa honom från VM-spel. "Det är ingen fara där, bara en smäll. Lite is så kör han nog på i morgon igen", säger anfallaren Ola Toivonen.

Sveriges landslag laddar för tillfället upp inför fotbolls-VM i Ryssland. På lördag väntar träningsmatch mot Peru på Gamla Ullevi, men dessförinnan – och därefter – håller tränarna hel del hårda träningar för att höja intensiteten i laget. Förra veckan resulterade det tuffa spelet i en skada på anfallaren John Guidetti, då Andreas Granqvist fult glidtacklade Guidetti när Guidetti befann sig vid eget mål. Guidetti fick hjälpas av planen, och ropade irriterat mot Granqivst ”Vad fan! Varför skulle du tackla så hårt?!”. Landslagets läkare Anders Valentin har bekräftat att det rör sig om en stukad fot, och Guidetti kommer att missa Perumatchen men är förhoppningsvis redo inför VM-premiären den 18:e juni. För att fylla ut under Guidettis skadefrånvaro har yttermittfältaren Ken Sema kallats in. Sema kan även spela anfallare.

