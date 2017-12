Skribenterna på fotbollsappen FotMob, en app med över 10 miljoner nedladdningar, håller Sverige – tillsammans med Nigeria och Egypten – som ett av lagen som kan överraska: ”Sverige skapade rubriker genom att slå ut Italien i playoff (eller rättare sagt, Italien skapade rubriker genom att misslyckas att kvalificera sig), men annars har de flugit lite under radarn. De lyckades att kvalificera sig trots en grupp innehållande Frankrike och Nederländerna, och det påföljande playoff-spelet. Utöver deras rykte som ett välorganiserat lag med ett starkt försvar, gjorde de 6:e flest mål av 54 europeiska nationer i kvalet. Deras grupp inkluderar Tyskland, Mexiko och Sydkorea, men de är säkerligen kapabla att ta andraplatsen.”

Tysklands förbundskapten Joachim Löw är beredd på att Sverige kan vålla problem för vilket landslag som helst. – Vi såg Sveriges playoffmatcher mot Italien. Sverige har mycket självförtroende just nu. Vi har bra koll på Sverige, vi vet att de är väldigt farliga. Löw kommer väl ihåg när Sverige mötte Tyskland i kvalet till VM 2014. – Vi minns ju även matchen i Berlin 2012 när vi ledde med 4-0 men där Sverige kom tillbaka och gjorde fyra mål sista 30… Det var inte så kul för oss. De sista 30 minuterna kom som en chock. Sverige kom tillbaka med allt de hade. Det visade verkligen att allt kan hända i fotboll. Det var en match man pratade om i flera veckor efteråt. Vill du att Zlatan ska göra comeback i VM? – Personligen säger jag självklart. Jag gillar Ibrahimovic, han är en av de bästa anfallarna någonsin. Han har gjort några otroliga mål. Men det är tränaren som bestämmer. Jag vet inte hur Sverige tänker där, han har ju varit skadad länge också. Vi får se vad som händer.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.