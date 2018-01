Flera återbud

Landslaget har fått flertalet avhopp till denna resa, då spelare behövt lämna återbud på grund av klubbyten och skador. Erdal Rakip är klar för Benfica, Magnus Eriksson har kritat på för San José Earthquakes och Andreas Linde behöver rehabilitera en knäskada. Simon Tibbling valde att hoppa av för att fokusera på klubblaget Bröndby.



Även Carlos Strandberg har tvingats lämna återbud, då han dras med en lårskada som han ådrog sig mot Sirius i oktober. Janne Andersson har beklagat sig över Strandbergs skadefrånvaro på SvFF:s hemsida, men förbundskaptenen gjorde det bästa av situationen och kallade in en ersättare.

– Det är tråkigt, sade Janne Andersson. Jag hade sett fram emot att få jobba med Carlos. Nu får vi stället chansen att lära känna Jordan som vi också följt en tid, men som inte varit tillgänglig för oss när han spelat i Holland.



Jordan Larsson har alltså bytt klubbadress från NEC Nijmegen till IFK Norrköping, vilket möjliggjort hans närvaro i landslagsturnén. Peter Abrahamsson ersätter Jacob Rinne, och även Jesper Karlström har kallats in för att bredda ut mittfältet.

Möjlighet att visa upp sig inför VM

Januariturnén är en möjlighet för spelare att imponera på förbundskaptenen inför sommarens VM-slutspel. Det gäller för de uttagna spelarna att visa vad de kan, och att de hör hemma i det "riktiga" landslaget. Målvakten Pontus Dahlberg är en av spelarna som berättat att han siktar på VM.

– VM är en morot jag måste ha och sträva efter för att tvinga mig själv att jobba hårt, säger Dahlberg. Robin och Karl-Johan (Olsen respektive Johnsson) har gjort det bra och spelar regelbundet på en högre nivå och sedan gäller det för oss som är bakom att jobba hårt och visa att man vill vara med.



Januariturnén inleddes den 2 januari, och avslutas den 12:e januari. Under den perioden kommer Sverige att spela två landskamper.

Sveriges spelschema

7 januari

18:15: Sverige – Estland, Zayed Sports City

11 januari

17:45: Sverige – Danmark, Zayed Sports City



Nedan är Sveriges trupp i sin helhet.

Målvakter

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg

Peter Abrahamsson, BK Häcken

Jacob Rinne, Aalborg Bk

Försvarare

Joel Andersson, BK Häcken

Franz Brorsson, Malmö FF

Johan Larsson, Bröndy IF

Rasmus Lindqvist, AIK

Joakim Nilsson, IF Elfsborg

Sotirios Papagiannopoulos, Östersunds FK

Anton Tinnerholm, Malmö FF

Jacob Une Larsson, Djurgårdens IF

Linus Wahlqvist, IFK Norrköping

Mittfältare/anfallare

Jesper Karlström, Djurgårdens IF

Robert Gojani, Jönköpings Södra

Jiloan Hamad, Hammarby IF

Kalle Holmberg, Örebro SK

Oscar Lewicki, Malmö FF

David Moberg Karlsson, IFK Norrköping

Kerim Mrabti, Djurgårdens IF

Gustaf Nilsson, Bröndby IF

Kristoffer Olsson, AIK

Ken Sema, Östersunds FK

Jordan Larsson, IFK Norrköping