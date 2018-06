Försvarsstarka Iran har inlett VM med seger mot Marocko och förlust mot Spanien. Nu behöver man seger i den avslutande matchen mot Portugal, om man ska avancera till åttondelsfinal. Vid oavgjort resultat går man vidare ifall Spanien förlorar mot Marocko med minst två mål, vilket man knappast kan räkna med kommer att hända. Portugal inledde VM med en oerhört underhållande match mot Spanien, en match som slutade oavgjort efter att Spanien gjort 3 mål och Ronaldo 3 mål. Vid seger eller oavgjort mot Iran idag är Portugal vidare till åttondel, medan man vid förlust är utslaget. En aspekt som gör matchen extra intressant är att Irans förbundskapten Carlos Queiroz kommer från just Portugal. Ikväll ska han göra sitt yttersta för att slå ut sitt eget hemland från VM.

R. Patrício Soares – Pepe – Fonte – Guerreiro B. Silva – Moutinho – W. Carvalho – B. Fernandes G. Guedes – C. Ronaldo Skador : - Avstängningar : -

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.