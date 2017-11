Sverige är klart för VM 2018. En diskussion som kommer att pågå fram till att truppen är bekräftad, är den om Zlatan Ibrahimovic ska göra comeback. Ända sedan Zlatan Ibrahimovic lade av med landslagsfotbollen, har diskussionen kring hans möjliga återkomst i ett eventuellt VM 2018 varit uppe. Så sent som kvällen efter att Sverige säkrat VM-avancemanget fick Janne Andersson frågan ”Ringer du Zlatan nu?” från en italiensk journalist. – Vi har ett lag som utfört en bragd och ändå ska vi prata om en spelare som slutade för ett och ett halvt år sedan, svarade Janne. Prata för tusan om de spelare som utfört det här. Andersson gav alltså inget riktigt svar på frågan, och vi som känner honom vet att han inte gärna spekulerar. ”Då är då, nu är nu, sen är sen”, som Janne brukar säga. Han förhåller sig till de förutsättningar som är, utan att fundera på vad som kunde varit. – Frågan om Zlatan är en icke-fråga eftersom han sagt att han inte vill vara med, utvecklar Janne Andersson. Ska jag längta efter Zlatan, Erik Johansson, Kim Källström... Nej, de har sagt nej och då respekterar jag det. Men skulle Zlatan höra av sig och säga att han vill vara med, ja då kanske Janne Andersson inte tackar nej. Frågan är dock om Zlatan vill göra comeback, eller om han verkligen är färdig med landslaget. I en intervju med Sky Italia fick Zlatan frågan, och svarade. – Just nu tänker jag bara på att komma tillbaka till planen så fort som möjligt, inte på Sverige eller på VM. Min historia med landslaget är över, jag kunde kanske gjort mer, kanske mindre, men min tid med Sverige är över. Hur som helst skulle det vara väldigt trevligt att se Sverige i VM.

