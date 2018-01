Pågående säsong har inte flutit på lika smärtfritt för Emil Forsberg. Mittfältaren har dragits med skadeproblem, och har för tillfället inte spelat en match sedan början på december. Leipzig går det ändå bra för, och laget ligger på en andraplats i Bundesliga. I sommar gör Emil Forsberg, likt resten av de svenska landslagsspelarna, sitt första VM någonsin. I en intervju med tyska tidningen Kicker säger Forsberg att han tycker att det är viktigt att Sverige har en tro på sig själva under mästerskapet, och hänvisar till hur det ser ut i RB Leipzig: – Vi måste vårda bollen, säger Forsberg. Det kommer att vara viktigt, särskilt mot Tyskland. Motståndaren kommer att ha mycket boll, och om vi tar hand om den måste vi hitta lösningar att behålla den längre än vad som tidigare varit fallet. Precis som i Leipzig - det funkar, man måste tro på det. Forsberg säger även att han inte ser något problem i hans allt större stjärnstatus i landslaget. – Jag har inget emot om folk ser mig som en stjärna. Framför allt försöker jag tala för mig själv på planen. Utanför är jag en väldigt stillsam typ. Den här säsongen har Emil Forsberg gjort totalt 18 matcher, 4 mål och 2 assist i RB Leipzig. I landslaget har det blivit 7 matcher och 1 mål det senaste året.

När Emil Forsberg lämnade Malmö FF för RB Leipzig i januari 2015 var det många som ställde sig frågande till övergången. Vad skulle han till ett andraligalag att göra, när han lika gärna kunde ha valt att gå till ett topplag i Holland, Belgien, Ryssland eller liknande – där han hade fått spela Champions League och dessutom ha möjlighet att visa upp sig för de allra största klubbarna? Men Emil Forsberg visste vad han gjorde. Inom ett och ett halvt år var hans Leipzig uppe i 1. Bundesliga, och väl där fortsatte succén. Under RB Leipzigs första säsong någonsin i högstaligan hamnade man på en succéartad tredjeplats. Hur det gick för Forsberg personligen? Jo, han producerade åtta mål och hela 22 assist i ligaspelet, vilket gjorde honom till den spelare med flest assist i hela Europa säsongen 2016/17. Dessutom slog han Kevin De Bruynes assistrekord i Bundesliga från ett par år tidigare.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller