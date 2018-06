Ovanstående utgår dock ifrån att Tyskland gör sitt, löser biffen och tar sig vidare till slut. Men står det verkligen skrivet i sten? Vi har hittat statistik som talar till Tysklands nackdel. För 12 år sedan vann Italien VM 2006, efter en straffvinst mot Frankrike i finalen. När det var dags för VM fyra år senare, 2010, gick det inte lika bra. Laget var storfavoriter i en grupp tillsammans med Paraguay, Slovakien och Nya Zeeland, men mäktade inte med att vinna en enda match. Samtidigt som Italien åkte ut som gruppjumbo, gjorde Spanien ett fantastiskt världsmästerskap. Det bar hela vägen till finalen i Johannesburg, där Andrés Iniesta sköt hem VM-guldet till Spanien under förlängningen. I Brasilien år 2014 skulle Spanien försöka att följa upp med en ny framgång. Men efter förluster mot Holland med 1-5 (!) och sedan mot Chile med 0-2 var man utslaget redan efter två omgångar. Vilar det en förbannelse över regerande världsmästare?

