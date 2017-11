De Rossi ger även sin förklaring till bilderna som läckt ut, där De Rossi, som inledde på bänken mot Sverige på San Siro, ombeds värma upp. En frustrerad De Rossi syntes ilsket ifrågasätta beslutet. – Jag sa bara att vi närmar oss slutsignalen och behöver vinna, och att anfallarna borde värma upp. Jag pekade mot Lorenzo Insigne, säger De Rossi. – Det var inte upp till mig att bestämma över det taktiska och tränaren är en fantastisk kille, fortsätter De Rossi. Därför är jag ledsen om jag förolämpat någon. I det läget tyckte jag att det var bättre att byta in Insigne. Italien spelar sin nästa landskamp mot Argentina i mars. Det som var tänkt som en förberedelsematch inför VM, blir nu bara en betydelselös träningslandskamp.

