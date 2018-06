Vi tror på England i den här matchen, men i oddset 1.40 på den raka 1:an finner vi inget spelvärde. Däremot ser vi fint värde i ett målspel. Både England och Costa Rica laddar upp inför VM, och här vill man inte ta några onödiga risker. Visst kommer spelarna att vilja visa sig från sin bästa sida, men startelvorna är redan så gott som spikade och rädslan för att dra på sig en ödesdiger skada lär vara närvarande. Vi tror på en ganska försiktig match, med få mål. Med den bakgrunden spelar vi under 2,5 mål till oddset 1.75 på Bet365.

England tar emot Costa Rica på Elland Road, i en match där båda lagen laddar inför VM i Ryssland. Formen ska slipas och startelvorna ska gjutas, när alla spelare kommer att göra sitt för att visa respektive coach att de är att satsa på i VM. Kvällens match är Englands andra i denna samling, sedan man besegrat Nigeria med 2-1 förra veckan. Då var det Gary Cahill och Harry Kane som hittade nätet. Även för Costa Rica är detta andra träningsmatchen under landslagssamlingen. I den första besegrade man Nordirland med 3-0 efter mål av Johan Venegas, Joel Campbell och Francisco Calvo. Efter matchen mot England spelar Costa Rica mot Belgien på måndag. Vi tror att båda lagen ställer upp med sina bästa elvor, för att få bästa möjliga förberedelse inför VM. I England är många namn välkända, medan den klart mest namnkunniga spelaren i Costa Rica är Real Madrid-målvakten Keylor Navas. För svenskar är även centralmittfältaren Celso Borges bekant, då han spelade i AIK säsongerna 2012, 2013 och 2014.

Vill du titta på England - Costa Rica? Tv-kanalen som sänder matchen är TV10, men det är inte alla som har den i sitt hem. Ett annat sätt att se matchen är genom att skaffa ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. Då kan du streama England - Costa Rica, vilket alltså är så gott som gratis.

