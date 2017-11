De Rossi ville inte bytas in mot Sverige

I måndags säkrade Sverige sin plats i VM 2018, genom att spela 0-0 på San Siro. På den italienska bänken rådde oenigheter.



Sverige säkrade sin VM-plats genom ett oavgjort resultat mot Italien i måndags. När Italien behövde göra mål, tänkte Giampiero Ventura byta in Daniele De Rossi. Någonting den defensive mittfältaren själv ställde sig kritisk till.



När De Rossi fick instruktioner om att värma upp, reagerade han genom att ifrågasätta beslutet. I ett videoklipp ropar en till synes irriterad De Rossi någonting, vilket läppläsare har tytt som ”Che cazzo entro io?! Non dovemo pareggià, dovemo vince!”, vilket betyder ”Vad fan ska jag bytas in för?! Vi behöver inte ett kryss här, vi behöver vinna!”.