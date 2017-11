Streama Danmark - Irland

Det finns framförallt en sajt som kan hjälpa dig med att streama Danmark – Irland i play off till VM på nätet. Denna sajt är Dplay. De kommer inte bara kunna hjälpa dig med att kolla på Danmark – Irland via live stream, utan även andra matcher i play off till VM.

Det innebär självklart att du även kommer kunna titta på Italien – Sverige live stream på samma sajt som du ser andra matcher som avgör ödet för landslagen.

Har du inte redan ditt konto, och premium redo hos Dplay, så kommer vi att hjälpa dig med hur du ska gå tillväga.

Här kommer vi nämligen att samla de punkter som du kan gå genom innan du börjar se Danmark – Irland stream. Dessa punkter kommer direkt ge dig tillgång till de live sändningar som finns att tillgå inne hos Dplays streamingtjänst.

Klicka dig vidare till Dplay

Skapa ett konto gratis

Köp premium för 79 kr/månad

Gå till alla live streams

Streama Danmark – Irland

Andra play off matcher du kan streama online

´ Det är som tidigare nämnt inte bara denna match som du kan följa live inne hos Dplay. Här nedanför kan du läsa om hur du streamar samtliga play off matcher från Europas VM-kval.

Klicka dig vidare till den match som du är allra mest intresserad av att streama online, sedan kommer vi hjälpa dig med allt du kan tänkas behöva inför matcherna.

Vi tror Danmark tar sig vidare till VM

Om vi ska försöka oss på att tippa ett av landslagen mellan Danmark och Irland som kommer vinna den interna matcherien, och ta sig vidare till VM. Då kommer vi att gissa på att det är Danmark.

Danmark har en, enligt oss, bättre trupp än vad Irland kommer att ställa upp med.

Dessutom har Danmark fördelen att börja spela på sin hemmaplan på Parken i Köpenhamn. Gör man bra ifrån sig i den matchen så kommer man kunna spela mer på resultat när returmötet väntar i Irland.

Det går självklart att spela på matcherna separat, eller på vilket landslag som man tror går vidare till VM.