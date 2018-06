Streama Danmark - Frankrike online

Är du en av många svenskar som vi kunna följa matcher i VM 2018 via dator, mobil eller iPad så är det Cmore och SVTplay som gäller. Dessa två tjänster har delat på alla matcher under mästerskapet.



Den tjänsten som kommer att streama Danmark – Frankrike live i VM är SVTplay. En stor fördel med SVTplay är att du kan se Danmark – Frankrike stream gratis. Faktum är att du inte ens behöver ett konto för att ta del av alla VM streams som finns där.



Hos SVTplay kan du utan kostnad (gratis) och utan konto kunna starta de matcher som du allra helst vill se. Oavsett om du har en mobil, surfplatta eller TV. Självklart kan du även casta matchen till din TV, eller använda HDMI-sladd. Du kan även titta via CMore, där du kan se alla matcher från fotbolls-VM

Match: Danmark - Frankrike, Grupp C i VM 2018

Datum & tid: Tisdag den 26 juni, 16:00

Arena: Luzjniki-stadion, Moskva

Stream: Gå till SVTplay och streama Danmark - Frankrike gratis, eller gå till CMore

Sverige - Mexiko stream

Video: Danmark - Frankrike live stream och speltips

Speltips: Danmark - Frankrike

Tips Spelbolag Odds Spela nu Båda lag får lika många kort i matchen Unibet 3.70 (26/06) Spela nu

Trolig laguppställning, Danmark

Schmeichel

Dalsgaard – Kjaer – Christensen – Larsen

Delaney – Schöne

Braithwaite – Eriksen – Sisto

Jörgensen



Skador: William Kvist

Avstängningar: Yussuf Poulsen

Trolig laguppställning, Frankrike

Mandanda

Sidibé – Varane – Kimpembe – Hernández

Dembélé – N’Zonzi – Kanté – Lemar

Griezmann – Giroud



Skador: Djibril Sidibé (tveksam), Samuel Umtiti (tveksam)

Avstängningar: -

Danmark behöver minst oavgjort

Danmark inledde VM med att turligt besegra Peru med 1-0, efter att Peru missat många öppna lägen varav en straff.



I den andra gruppspelsmatchen ställdes Danmark mot Australien, som dessförinnan imponerat mot Frankrike men åkt på en sen uddamålsförlust. Danmark och Australien kryssade, och nu är det ännu öppet vilket av de två lagen som gör Frankrike sällskap till åttondelsfinalen.



Om Danmark spelar minst oavgjort mot Frankrike idag är man garanterat vidare. Förlorar man däremot, samtidigt som Australien slår Peru, då är det målskillnad som avgör mellan de båda lagen. Där är det fördel Australien.



Även i VM 1998 inledde Danmark med en 1-0-seger, följde upp med 1-1 och ställdes sedan mot Frankrike i den tredje matchen. Då förlorade man mot Frankrike men gick ändå vidare.

Frankrike redan slutspelsklart

Frankrike är redan slutspelsklart, men om man blir etta eller tvåa i gruppen är ännu inte fastställt. Förlorar Frankrike idag blir man tvåa, annars etta. Grupp C:s etta möter tvåan i Grupp D, medan Grupp C:s tvåa möter ettan från Grupp D. Med tanke på att Argentina troligen blir tvåa i Grupp D är frågan om Frankrike vill gå för förstaplatsen.

Speltips

Frankrike må vara slutspelsklart redan, men någon brist på motivation tror vi inte att vi får se. Laget har ännu inte säkrat förstaplatsen, den som ska ge ett mer fördelaktigt motstånd i åttondelsfinalen.



Det mest troliga just nu är att förstaplatsen ger en match mot Argentina, medan andraplatsen gör att man ställs mot Kroatien. Spontant kan det kännas som en tuffare uppgift att ställas mot argentinarna med Leo Messi i spetsen, men för de som såg Kroatien mosa Argentina med 3-0 häromdagen kan tankegångarna gå annorlunda.



Argentina är ett lag ur balans och Frankrike kommer givetvis att gå för segern för att slippa möta det Kroatien som ännu inte släppt in något mål i mästerskapet.



Frankrike har trots allt betydligt mer klass i laget än Danmark, och vi tror att det kommer att resultera i seger. Vi tycker att 2.10 gånger pengarna betalar bra, och hugger på det spelet. Det finner ni på Bet365.