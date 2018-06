Vi tycker visserligen att Australien imponerade mer än Danmark i match 1, där man verkligen störde Frankrike. Men vi ska inte underskatta den positiva energin och självförtroendet som en seger inbringar. Det tror vi kan ge Danmark en fördel. Samtidigt är det oerhört jobbigt att få en förlust i en VM-premiär, efter att man stått för en jätteinsats men fallit på målsnöret. Och tittar vi på de båda lagens trupper måste vi konstatera att Danmarks ser med marginal starkare ut. Vi tror att Danmark vinner här, och spelar den raka 1:an till oddset 2.00 på Comeon. När du sätter in 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad. Ett mycket fint erbjudande.

