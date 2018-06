Brasilien – Costa Rica stream

Den kanal som sänder Brasilien - Costa Rica är SVT1, men det finns fler sätt att titta på matchen. Om du saknar TV-kanalen går det att istället se matchen live via internet.



CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM, och det går därför att streama Brasilien - Costa Rica med hjälp av ett CMore-abonnemang.



Matcherna visas i HD-kvalitet, och det går att titta via mobil, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV.

Match: Brasilien - Costa Rica, Grupp E i VM 2018

Datum & tid: Fredag den 22 juni, 14:00

Arena: Nya Zenit Stadion, S:t Petersburg

Stream: CMore

Streama fotbolls-VM

Trolig laguppställning, Brasilien

Alisson

Danilo – T. Silva – Miranda – Marcelo

Paulinho – Casemiro – Coutinho

Willian – G. Jesus – Neymar



Skador: Fred (tveksam), Neymar (tveksam)

Trolig laguppställning, Costa Rica

Navas

Gamboa – González – Acosta – Duarte – Oviedo

Ruiz – Borges – Guzmán – Bolaños

Ureña



Skador: -

Brasilien spelade oavgjort i första matchen

Brasilien inledde VM med att kryssa mot Schweiz, ett resultat som var en stor besvikelse för brassarna. Coutinho gav laget ledningen i första halvlek, men med hjälp av en hörna kunde Schweiz nicka in en kvittering. Trots många avslut lyckades Brasilien aldrig få in ett andra mål.



Succénationen från 2014, Costa Rica, inledde VM med att möta Serbien. Serbien kändes tyngre än costaricanerna, och tog en välförtjänt seger med 1-0.



Christian Bolaños och Joel Campbell gjorde båda två bra inhopp när de kom in mot Serbien, och det är möjligt att förbundskapten Óscar Ramírez väljer att starta med någon av dem. Då väntas Johan Venegas få kliva åt sidan.



Brasiliens förbundskapten Tite väntas ställa upp med samma elva som spelade mot Schweiz. Neymar har haft lite skadekänning i början av veckan, men är tillbaka i full träning och väntas vara redo att starta.

Speltips

Vi hade svårt att imponeras av Costa Rica när de mötte Serbien, och laget kändes lite uddlöst och svagt. Här ställs man emot en ännu tuffare motståndare, och Brasilien måste ta en seger efter krysset i match 1.



