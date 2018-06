Belgien – Tunisien stream

SVT1 är den kanal som visar Belgien – Tunisien på TV. Men om du saknar kanalen finns det andra sätt att titta på matchen.



CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM, och sänder därför matchen. Med ett CMore-konto går det alltså att streama Belgien – Tunisien. Det är tyvärr inte gratis., men för bara 199 kr kan du se alla matcher från VM.



CMore visar dessutom matcherna med HD-kvalitet, och givetvis live/direktsänt. Det är dessutom möjligt att se matcherna med mobil, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV.

Match: Belgien - Tunisien, Grupp G i VM 2018

Datum & tid: Lördag 23 juni, 14:00

Arena: Spartak-stadion, Moskva

Stream: CMore

Streama fotbolls-VM

Trolig laguppställning, Belgien

Courtois

Alderweireld – Boyata – Vertonghen

Meunier – De Bruyne – Witsel – Carrasco

Mertens – Lukaku – E. Hazard



Skador: Vincent Kompany, Michy Batshuayi (tveksam), Thomas Vermaelen (tveksam)

Trolig laguppställning, Tunisien

Mustapha

Bronn – Meriah – S. Youssef – Maaloul

Shkiri

F. Youssef – Sassi – Badri – Sliti

Khazri



Skador: Mouez Hassan

Tunisien är pressade inför matchen

Belgien inledde VM med att besegra Panama. Vinsten var inte helt utan möda, men efter att första målet till sist gått in smällde man in två mål till av bara farten.



Tunisien gjorde en ganska bra match mot England, men fick gå tomhänta hem efter ett sent segermål av engelsmännen. Förutsatt att England slår Panama under söndagen, måste Tunisien ta minst en poäng här för att ha chans på avancemang. Seger är ett måste om man vill ha goda chanser att avancera.



Tunisien fick sin målvakt Mouez Hassan, som hann imponera dessförinnan, skadad mot England. Inhopparen Farouk Ben Mustapha ersätter. Annars väntas Tunisien ställa upp med samma lag som i premiären. Belgien lär starta med samma elva som besegrade Panama.

Speltips

Det är inget snack om att Belgien är det starkare laget här, med en trupp av absolut världsklass. Med offensiv spets i form av Romelu Lukaku, Eden Hazard och Dries Mertens kan det rulla in både det ena och det andra målet.



Vi spelar Belgien -1,5 asian handicap (Belgien att vinna med minst två mål). Detta till oddset 2.11 gånger pengarna på Comeon.