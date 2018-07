Efter att Sverige besegrade Schweiz med 1-0 under gårdagen, och England slog ut Colombia på straffar några timmar senare, stod det klart att England och Sverige möts i kvartsfinal av VM. Det blir en match mot ett land som svenskar känner väl, då intresset för engelsk fotboll varit stort ända sedan sändningarna av Tipsextra för ett tiotal år sedan. Det är också allmänt känt att Sverige brukar ha lätt mot England, med tanke på det stora fotbollsland England ändå är. En av de extra minnesvärda matcher för oss svenskar är segern mot England i EM 1992, då Tomas Brolin stod för ett riktigt vackert mål.

