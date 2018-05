År 2010 skulle VM för första gången spelas i Afrika, närmare bestämt i Sydafrika. Detta var vuvuzelornas VM, de blåstrumpeter som introducerades till världen i detta mästerskap. I öppningsmatchen av VM 2010 ställdes Sydafrika mot Mexiko. Fram till halvtidsvilan var matchen fortfarande mållös, men knappa tio minuter in i andra halvlek kombinerade sig ”Bafana Bafana” fint framåt, och en perfekt slagen djupledspassning gav Siphiwe Tshabalala ett bra läge i straffområdet. Tshabalala tar emot bollen och slår till med ett perfekt skott rakt upp i bortre krysset. Tillsammans med fyra lagkamrater springer han jublande ner till hörnflaggan och bjuder publiken på en härlig dans. Med tio minuter kvar av matchen kvitterade Mexiko genom Rafa Marquéz, och slutresultatet blev 1-1. I gruppspelsmatch nummer 2 blev det sedan en 0-3-förlust mot Uruguay. När Sydafrika gick in för att möta Frankrike visste man att en rejäl skräll med en stormålsseger kunde ta laget vidare till åttondelsfinal. Och det blev visserligen en imponerande seger mot jätten, men 2-1 räckte ej för vidareavancemang.

