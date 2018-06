Colombia hade för första gången på 16 år lyckats ta sig till VM, och hade en stark trupp med offensiva stjärnor som Fredy Guarín, Juan Cuadrado, Carlos Bacca och Jackson Martínez. Och så James Rodríguez förstås. 22-årigen hade visserligen några starka säsonger i Porto och Monaco bakom sig, men på den allra största scenen hade han inte riktigt gjort något stort avtryck än. Han inledde VM på ett lysande sätt med tre mål på tre matcher, men det var i åttondelsfinalen mot Uruguay som uppmärksamheten kring James Rodríguez verkligen exploderade. För andra gången någonsin var Colombia framme i åttondelsfinal i ett VM, där man ställdes mot välmeriterade Uruguay. En knapp halvtimme in på matchen får James Rodríguez bollen mot sig strax utanför straffområdet. Han bröstar emot den och slår till på volley – stenhårt ribba in. Ett Rodríguez-mål senare är slutresultatet 2-0 och Colombia var i kvartsfinal i ett VM, för första gången i nationens historia. Colombia besegrades av Brasilien i kvartsfinalen, då James Rodríguez stod för tröstmålet i 2-1-förlusten. Rodríguez vann skytteligan i VM med sina 6 mål, och målet mot Uruguay blev framröstat till årets snyggaste. Strax efter VM pungade Real Madrid ut 76 miljoner euro för att värva Rodríguez till klubben, i en affär som gjorde honom till världens dittills tredje dyraste spelare.

Kolla in James Rodríguez drömmål mot Uruguay i VM-åttondelsfinalen 2014, och njut av den colombianske kommentatorn:

