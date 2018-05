För första gången någonsin hölls VM i Afrika, år 2010. Sydafrika var spelplatsen, och redan när vi var framme i åttondelsfinalerna var alla afrikanska lag utslagna förutom ett. Hela Afrika ställde sig nu bakom Ghana, och höll tummarna för nationen. I åttondelen slog "Black Stars" ut USA, och man skulle nu ställas mot Uruguay i kvartsfinalen. Seger mot Uruguay, och Ghana skulle vara första afrikanska lag genom tiderna att ta sig till en VM-semifinal. Efter 90 minuter är ställningen 1-1, och förlängning tar vid. När förlängningen nått sin 120:e och sista minut slår Ghana in en frispark i straffområdet. Sedan Uruguays målvakt gjort ett misslyckat försök att boxa bort bollen blir det rörigt i straffområdet och tomt i målet. Luis Suárez skyndar sig att ställa sig på mållinjen. Stephen Appiah får ett skottläge och drar till någon meter från mål, men Suárez täcker skottet med benet. Bollen studsar upp i luften igen, och Dominic Adiyiah får huvudet på bollen som återigen går mot Suárez, men denna gång i huvudhöjd. Suárez slänger upp armarna och blockerar skottet med händerna. Domaren tvekar inte utan delar ut det röda kortet och pekar på straffpunkten. Asamoah Gyan kliver fram med pressen på axlarna att han kan nu kan frälsa – eller svika – en hel kontinent. Han skjuter straffen i ribban, och över målet. Matchen gick till straffläggning, där Gyan bestämmer sig för att ta Ghanas allra första straff. Då gör han inget misstag, utan placerar bollen hårt och precist i det högra krysset – en perfekt straff. Uruguay lyckas ändå vinna straffläggningen med 4-2, och tar senare en fjärdeplats i mästerskapet. Asamoah Gyan var helt otröstlig efter matchen, grät och grät. Afrika väntar fortfarande på sitt första lag i en VM-semifinal.

