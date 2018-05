Spelbolagen håller Turkiet som favoriter, vilket vi har svårt att hålla med om. Tunisien laddar inför ett VM, och lägger betydligt större vikt vid den här matchen än vad Turkiet gör. Hela Tunisiens lag kommer att ge allt för att visa förbundskaptenen att just de är att satsa på i VM-premiären mot England. För Turkiet är detta en något meningslös träningsmatch. Givetvis vill man bygga upp något inför det stundande EM-kvalet, men att ”bygga upp något inför ett EM-kval” är knappast lika motiverande som att ha ett världsmästerskap två veckor bort. Vi tror att vi får se betydligt mer taggade tunisier än turkar. Det faktum att Tunisien kvalificerat sig till VM medan Turkiet inte gjort det vittnar ju också om att Tunisien har större kvalitet i laget. Kom dock ihåg att matchen spelas på neutral plan, i Schweiz, så någon hemmaplansfördel är det inte tal om. Vi spelar den raka 1:an till oddset 3.10 på Bet365.

Tunisien möter Turkiet i en match där de förstnämnda laddar inför VM. Tunisien har deltagit i fyra världsmästerskap tidigare, men aldrig tagit sig förbi gruppspelet. Nu siktar man på att ta sig vidare från en grupp man delar med England, Belgien och Panama. Turkiet missade VM och får nu sikta på att bygga vidare inför EM 2020. Lagets fixstjärna Arda Turan har slutat i landslaget efter en konflikt. Turan skällde i november ut en journalist efter noter, genom att bland annat be journalisten att dra åt helvete. Förbundskapten Fatih Terim replikerade med att peta Turan, som i sin tur svarade med att han inte vill spela något mer för landslaget. Upphovet till bråket med journalisten var att denne hade skrivit negativa saker om Turan, och bland annat anklagat Turan för att kräva stora bonusar för landslagsspel från förbundet. Bland Tunisiens mer kända spelare finner vi bland annat Rennes yttermittfältare Wahbi Khazri, som denna säsong gjort 9 mål på 24 matcher i Ligue 1. Khazri har dock en mindre muskelskada och vilas troligen från den här matchen.

