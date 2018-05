Kasper Schmeichel Dalsgaard – S. Kjær – A. Christensen – Stryger Larsen Schøne – Delaney – C. Eriksen Poulsen – Jørgensen – P. Sisto

Det återstår bara två veckor innan VM i Ryssland drar igång, och förberedelserna inför mästerskapet är i full rulle. På lördag ställs Sverige mot Danmark i en vänskapslandskamp på Friends Arena. Sverige har hamnat i Grupp F, tillsammans med Tyskland, Mexiko och Sydkorea. Inför mästerskapet har Sverige planerat in två träningsmatcher; först denna mot Danmark och sedan en mot Peru en vecka senare. Anledningen till att man väljer att möta Peru är att deras spel påminner om Sydkoreas. Våra nordiska gäster Danmark ska likt Sverige delta i VM i Ryssland. Danskarna har fått en något enklare lottning än oss, och kommer att dela Grupp C med Frankrike, Australien och Peru. Danmark ses som favoriter att knipa andraplatsen bakom topptippade Frankrike. Danmark åkte häromdagen på en skada på sin fixstjärna Nicklas Bendtner, när Rosenborg förlorade mot Brann i ligaspelet i helgen. Det är oklart om Bendtner kommer att hinna bli frisk till VM, och Danmarks trupp ska om några dagar bantas från 27 spelare till 23. Då finns det stor risk att Bendtner är ett av de namn som stryks. Sveriges trupp är redan nere på de 23 namn som ska representera laget i VM. Nu handlar det för varje spelare om att visa framfötterna för att visa att man ska tillhöra startelvan i Ryssland.

