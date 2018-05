Portugal laddar för fullt inför VM i Ryssland, där man naturligtvis hoppas kunna gå mot en ny titel sedan EM-guldet 2016. I VM har Portugal som bäst tagit ett brons, vilket skedde i VM 1966. Nationen kommer till matchen utan storstjärnan Cristiano Ronaldo, som spelade och dessutom vann Champions League-finalen mot Liverpool så sent som i lördags. Men det är ändå en bra elva som väntas ställa upp, då man vill spela samman sitt starkaste lag till VM. Tunisien har inget VM att se fram emot, då man misslyckades med att kvalificera sig. Istället väntar tre tuffa träningslandskamper. Först och främst möter man Portugal, och därefter ställs man mot Turkiet följt av Spanien. Portugal möter Belgien på lördag, och sedan Algeriet på torsdag nästa vecka. Därefter väntar en VM-grupp tillsammans med Spanien, Marocko och Iran.

