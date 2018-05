– Jag är här för att spela, säger Toivonen. Vi bor i Frankrike för att jag ska spela fotboll, inte för att jag ska sitta på bänken eller sitta på läktaren. Framförallt är det mest frustrerande att vi inte vinner, vi tar inga poäng, men jag får ändå inte spela. Janne Andersson sa att han tycker att det är helt sjukt att du inte får spela här. Håller du med honom om det? – Ja det tycker jag väl, det tycker jag. Jag har inte alls spelat många matcher i år och när jag väl har spelat så har vi inte förlorat våra matcher. Jag har väldigt bra vinstprocent när jag väl spelar, men jag kan inte göra så mycket åt saken mer än att träna varje dag. Ola Toivonen är given i Sveriges VM-trupp , och väntas starta i anfallet tillsammans med Marcus Berg. Läs om hur du gör för att streama fotbolls-VM 2018 .

Den franska ligasäsongen är nu fullt avslutad, efter att de sista kvalmatcherna spelats i helgen. Toulouse FC kvalade sig kvar efter seger med 3-0 och sedan 1-0 mot Ajaccio från Ligue 2. I 1-0-segern fick Ola Toivonen ta plats i startelvan, vilket knappast hört till vanligheterna denna säsong. Det var Toivonens första start i klubblaget sedan i januari. I Sveriges landslag däremot har Toivonen varit desto mer given det senaste året, och Sveriges förbundskapten Janne Andersson har tidigare ifrågasatt att Toivonen hållits utanför i Frankrike. – Jag var och hälsade på honom i Toulouse tidigare och såg honom värma upp i 15 minuter. För mig är det helt obegripligt att han inte spelar mer, helt obegripligt, sade Janne Andersson innan han fortsatte: – Det är en gåta, det är helt obegripligt… jag kan inte förstå att han inte får spela. När jag ser hans prestationer i match efter match, den kvaliteten han håller, den smartnessen och förmågan att taktiskt ta till sig saker – han har en helhet i sitt spel som är väldigt tilltalande. I Bethards ”Kvartsamtal”, där de intervjuar svenska fotbollsspelare, uttalar sig nu Ola Toivonen om situationen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.