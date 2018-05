Sardar Azmoun , 23. Anfallaren har öst in mål för Iran; 23 mål har det blivit på 32 landskamper. Spelar i Rubin Kazan.

Iran har likt Marocko ett ramstarkt försvar, och lagets kvalfacit är mäkta imponerande. Man höll nollan i 12 av de sista 13 kvalmatcherna. Nu blir motståndet dock betydligt starkare än Sydkorea, Syrien och Uzbekistan, och det ska bli intressant att se om laget kommer att kunna fortsätta att släppa in få mål. I Iran finns även svenske Östersundsspelaren Saman Ghoddos, som valde att spela för Iran då Sverige inte kallade honom till landslagsspel.

Marocko ska delta i sitt första VM-slutspel sedan 1998, och får göra det i en av VM:s tuffaste grupper. Laget har en stark defensiv, och släppte inte in ett enda mål på de sex matcherna man spelade i kvalet till VM. Lagets förbundskapten är fransmannen Hervé Renard, som lyckades vinna Afrikanska mästerskapen med Zambia 2012 och med Elfenbenskusten 2015.

Pepe , 35. Den tuffe mittbacken, som numera spelar i Beşiktaş, är alltjämt given i Portugals startelva. Platsen bredvid Pepe är fortfarande öppen, men det kommer att bli antingen Bruno Alves, 36, eller José Fonte, 34.

Portugal lyckades vinna EM 2016, trots att man bara gick segrande från ordinarie tid i en (!) av de sju slutspelsmatcherna. Det blev tre kryss i gruppspelet, vinst efter förlängning i åttondelen, vinst på straffar i kvarten och sedan vinst efter förlängning i finalen igen. Portugal kommer till VM 2018 med samma förbundskapten och en trupp som är ganska lik den som vann guld i EM senast, men det finns några noterbara förändringar. Bland annat saknas Renato Sanches, stortalangen som fick sitt genombrott just i EM 2016. Även Nani samt Éder, som var den som avgjorde EM-finalen, saknas.

