Englands sex senaste matcher har innehållit i tur och ordning 1 mål, 1 mål, 0 mål, 0 mål, 1 mål, 2 mål. Väldigt målfattigt alltså, och 2 mål som mest. I Nigerias två senaste matcher har det också blivit som mest 2 mål, och vi ser en match med få mål framför oss. Nu möts lagen i en match inför VM, och båda ska trimma på spelet och få försöka ihop de sista bitarna inför mästerskapet. Lagen kommer att satsa på att bygga upp någonting snarare än att gå all-in för att vinna, och det är en match där prestation är viktigare än resultat. Hur det gick sist England och Nigeria möttes? Den matchen slutade 0-0. Då den spelades år 2002 bör vi kanske inte lägga alltför mycket vikt vid just den kampen, men det mesta talar för att det blir få mål på lördag. Vi spelar under 2,5 mål till oddset 1.75, på Bet365.

För en gångs skull ser inte engelsmännen ett England framför sig som en av storfavoriterna till att ta VM-guld. Fansen har börjat skaffa sig lite verklighetsförankring efter de senaste årens upprepade misslyckanden i mästerskap, och förväntningarna är mer realistiska nu. England har hamnat i Grupp G tillsammans med Belgien, Panama och Tunisien, och därifrån ska man ändå ta sig vidare oavsett omständigheter. I en eventuell åttondelsfinal väntar sedan något lag från Grupp H, VM:s på förhand kanske svagaste grupp bestående av Colombia, Japan, Polen och Senegal. Nigeria har lottats in i Grupp D, som de delar med Argentina, Kroatien och Island. En av VM:s tuffaste grupper, och det krävs en stark laginsats om man ska ta sig vidare. Nationen har i många år haft bra spelarkvalitet, men har inte alltid lyckats få ut det i mästerskapssammanhang. Som bäst har man vid tre tillfällen nått åttondelsfinal i VM, vilket också var den placering man tog i Brasilien 2014.

