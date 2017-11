Nu kommer Zlatan själv, i en intervju med Sky Italia, med ett uttalande angående sin landslagssituation. – Just nu tänker jag bara på att komma tillbaka till planen så fort som möjligt, inte på Sverige eller på VM. Min historia med landslaget är över, jag kunde kanske gjort mer, kanske mindre, men min tid med Sverige är över. Hur som helst skulle det vara väldigt trevligt att se Sverige i VM. – Min första tanke när jag såg lottningen var att det kommer att bli två bra matcher. Båda lagen kommer att göra allt för att gå vidare, och det kommer att bli som två finaler. Zlatan får också frågan om vad han har att säga om dagens landslag. – Nu när jag inte längre är med i landslaget spelar Sverige med mindre press på sig. Människor förväntar sig mindre nu. – Om jag skulle lyssna på mitt ego måste jag säga att Sverige var starkare med mig på planen. Men det här laget har gjort ett bra jobb, en andraplats i en svår grupp och chans på VM-slutspel. Styrkan i detta landslag är kollektivet.

Många är de som hållit tummarna för en Zlatan-comeback vid ett eventuellt VM-slutspel. Men nu säger anfallaren själv att han gjort sitt i landslaget. Under de kommande dagarna avgörs Sveriges VM-öde, när man ställs mot Italien i playoff. Trots att Zlatan inte spelar i landslaget längre, är han ändå alltid aktuell på något sätt. En diskussion som varit uppe ända sedan dagen Zlatan Ibrahimovic avslutade sin landslagskarriär, är den om han möjligtvis kan tänka sig att göra comeback. Vid var och varannan presskonferens får förbundskapten Janne Andersson frågan om hur han ser på en återkomst i landslaget för Zlatan vid ett eventuellt VM-slutspel. Andersson har ständigt gett svaret att ”Zlatan har sagt nej, och jag respekterar det”, men det har inte räckt för att ta död på spekulationerna.

