Truppen till playoff mot Italien presenterad

Anfallare: Marcus Berg John Guidetti Isaac Kiese Thelin Ola Toivonen Noterbart är att Johan Larsson är med i landslaget för första gången på över två år, vilket har att göra med att Janne Andersson vill ha med en extra högerback på grund av att Mikael Lustig är avstängd i första mötet. Jimmy Durmaz har varit skadad på sistone, var inte med i senaste landslagstruppen, och har inte spelat match på över en månad. Han är på bättringsvägen och är uttagen i truppen, men förbundskapen Andersson medgav under presskonferensen att Durmaz inte är tänkt som en startspelare mot Italien. Pontus Jansson , som tvingades lämna återbud till den senaste truppen, är tillbaka från skada och uttagen. Det innebär också att Sebastian Holmén , som ersatte Jansson senast, inte är med nu. Albin Ekdal har haft skadeproblem under en längre tid och det är fortfarande osäkert om han kommer att kunna starta mot Italien. Han säger sig lyckligtvis må bättre i kroppen. Christoffer Nyman har varit med i samtliga av Janne Anderssons landslagstrupper, bortsett från den senaste då han var skadad. Efter att sedan ha gjort comeback i klubblaget drog anfallaren på sig en ny skada, och han är således inte uttagen idag. Ken Sema var med som ersättare till Jimmy Durmaz i den senaste truppen, vilket var Semas första uttagning i det "riktiga" a-landslaget (han var med i årets januariturné också). Med Durmaz tillbaka riskerade Sema att petas, men Andersson valde istället att utöka den vanligtvis 23 man stora truppen, till 25 man (även Johan Larsson togs med som en "extra man"). Andersson förklarade detta beslut med att det aldrig går att förutse skador, och att han ville vara på den säkra sidan.

