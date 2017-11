Mot Italien i fredags hade Ola Toivonen en huvudroll, när han nickassisterade till matchens enda mål. Nästan ensam stångades han mot de italienska backjättarna Barzagli, Bonucci och Chiellini, och Toivonen var inblandad i flertalet duster under matchen. Efter matchen sa Leonardo Bonucci: – Sverige spelade smutsigt. Toivonen armbågade mig så att jag bröt näsan, han borde blivit utvisad. Toivonen verkade inte tycka att det var särskilt allvarligt, och svarade nästan retfullt: – Ja, välkommen till Sverige. Det är sådant som händer. Med denna bakgrund kan vi vänta oss en hätsk stämning när Bonucci och Toivonen ställs mot varandra ikväll igen, inte minst med tanke på matchens betydelse.

Ikväll ska Ola Toivonen stångas med italienska försvarare. Janne Andersson tror mycket på sin anfallare. Under Erik Hamrén föll Ola Toivonen ut ur landslaget, och när nye förbundskaptenen Janne Andersson meddelade sin första trupp hösten 2016 saknades 30-åringen igen. Toivonen hade inte fått plats i sommarens EM-trupp, och verkade inte heller få vara en del av laget som skulle ta oss till VM. – Jag trodde att jag hade sagt adjö till landslaget, har Toivonen berättat. Inför matcherna mot Luxemburg och Bulgarien, i den andra kvalsamlingen, var han plötsligt tillbaka, och mot Bulgarien tog han en startplats. Resultatet? Målskytt direkt. Sedan dess har han startat nästan varenda kvalmatch, och bland annat avgjort mot Frankrike med ett avslut från halva planen.

