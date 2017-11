Sveriges startelva i kvällens match bjuder på en överraskning – Jakob Johansson förpassas till bänken till förmån för Viktor Claesson.



Kvällens startelvor är inte inlämnade och därmed inte slutgiltiga än, men Janne Andersson har nu meddelat vilka spelare han tänker ta ut. Den enda överraskningen är att Jakob Johansson, som varit ordinarie under merparten av kvalet, inte startar.



Istället för Jakob Johansson har Janne Andersson valt att ställa upp med Sebastian Larsson och Albin Ekdal centralt, och till höger startar Viktor Claesson. Nedanför Claesson tar Emil Krafth som väntat högerbacksplatsen istället för avstängde Mikael Lustig.

Jämfört med matchen mot Holland senast har Janne Andersson alltså tagit in Krafth och Ekdal, och plockat bort Lustig (avstängd) och Johansson.

Hur tänker du när du tar ut en startelva och hur mycket tar du hänsyn till motståndet?

– Nu kan jag nästan hålla ett föredrag om en laguttagning, säger Janne Anderson. Men jag väger in många delar i det. Framför allt hur man själv vill spela men motståndet påverkar också och det är lite om hur spelarna är i form och så vidare. Det är en mix av allting, jag väger in väldigt mycket i en laguttagning.

Sveriges startelva

Olsen

Krafth – Granqvist – Lindelöf – Augustinsson

Claesson – Larsson – Ekdal – Forsberg

Toivonen – Berg



Bänk:

Karl-Johan Johnsson

Filip Helander

Pontus Jansson

Johan Larsson

Martin Olsson

Victor Claesson

Jimmy Durmaz

Marcus Rohdén

Ken Sema

Gustav Svensson

John Guidetti

Isaac Kiese Thelin

”Ingen risk för underskattning”

Italien är klara favoriter i detta playoff-spel, och för att Sverige ska ha en chans att ta sig vidare krävs två 100-procentiga insatser. Men den som hoppas på att förbundskapten Giampiero Ventura ska underskatta Sverige, lär bli besviken.

– Vi är medvetna om vikten och svårigheten i dessa två matcher, säger Ventura. Vi möter ett lag som slog Frankrike och eliminerade Holland, så det finns ingen risk för underskattning.



Pontus Jansson hade Ventura som tränare under sin tid i Torino, och har berättat om när Torino skulle möta Brommapojkarna i Europa League-kval 2014. Då hade Ventura långa taktikgenomgångar om just BP, som åkte ur Allsvenskan samma år och som hade fått sin kvalplats endast för att man vunnit en fair play-liga.

Italiens förväntade startelva

Buffon

Barzagli – Bonucci – Chiellini

Candreva – Parolo – De Rossi – Verratti – Darmian

Immobile – Belotti



Bänk:

Gianluigi Donnarumma

Mattia Perin

Davide Astori

Daniele Rugani

Davide Zappacosta

Fernardo Bernardeschi

Alessandro Florenzi

Roberto Gagliardini

Jorginho

Marco Parolo

Éder

Manolo Gabbiadini