En av de som grät mest, var Sveriges lagkapten Andreas Granqvist. – Det är svårt att förklara, säger Granqvist. Det var sista chansen att få spela ett VM och det finns inget större än att få spela ett VM och dessutom i Ryssland där jag hör hemma för tillfället (Granqvists klubbadress är FC Krasnodar). – En otrolig glädje, fortsätter han. I dag var det mycket press. Jag har nog aldrig varit så nervös inför en match som i dag. Men att vi lyckas med det här laget och den här gruppen i kvalet och i playoff – det är obeskrivligt. Medan lagkamraterna låg utslagna på marken efter matchen, gick Sebastian Larsson och ställde sig framför de italienska fansen, tog av sig tröjan och höll stolt upp den mot läktaren. Där nere stod ”Seb” och njöt av att ta emot buropen som haglade in. När han sedan intervjuades, var det en märkbart tagen Sebastian Larsson som tog till orda. – Det här betyder allt. Att det skulle ta 96 jävla landskamper att ta sig till VM, säger Larsson. Vi möter Italien, spelar 180 minuter, inte ett insläppt mål, och fixar avancemang. Detta resultat är ett bevis på hur mycket vi varit villiga att lägga ner för detta. Segern innebär att Sverige nu är med i VM för första gången sedan 2006. För Italiens del, innebär uttåget att man missar VM för första gången sedan 1958. Lottningen till världsmästerskapet i Ryssland sker den 1:a december. Men först; låt oss njuta av denna bragdinsats i ett par dagar.

Efter två bragdmatcher har Sverige säkrat sin plats i nästa sommars fotbolls-VM. Sedan Sverige besegrat Italien med 1-0 i den första playoff-matchen, hade man skapat sig rätt goda förutsättningar att vinna dubbelmötet. Men en bortamatch på San Siro mot Italien, är långtifrån den lättaste uppgiften. Från minut 1 till 90 var det bara Italien för hela slanten. 76 % i bollinnehav och 27 skott skrapade Gli Azzurri ihop, men inte blev det några italienska mål. Efter ett heroiskt försvarsarbete och en fantastisk insats av Robin Olsen, höll Sverige både tätt och ut denna afton. Trots Italiens otaliga antal skott, var det trots allt få tillfällen då det verkligen hettade till. Farligast var det när Ciro Immobile hade ett snudd på friläge, men efter en touch från Olsen som saktade ned farten på avslutet, kunde Andreas Granqvist hinna upp bollen och rädda ett baklängesmål. Mot slutet av matchen matade Italien in inlägg, men nämnde ”Granen” samt Victor Nilsson Lindelöf var dominanta och förlorade knappt någon luftduell. Det svenska mittfältet gjorde en enorm arbetsinsats genom hela matchen, och när slutsignalen till slut löd – efter 5 långa tilläggsminuter – bröt flera av de svenska hjältarna ut i tårar.

