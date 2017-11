Gianluigi Buffon hade tidigare gått ut med att han skulle avsluta landslagskarriären efter VM 2018. Nu såg Sverige till att han fick sluta i förtid. Målvaktslegendaren Gianluigi Buffon debuterade i det italienska landslaget hösten 1997, och har sedan dess varit en del av Italiens landslagstrupp. Höjdpunkten var VM 2006, när Buffon tog sitt land till ett VM-guld. På de sju VM-matcherna på vägen till guldet släppte Buffon bara in två mål, av vilka det ena var ett självmål och det andra var Zinedine Zidanes Panenka-straff i finalen. ”Gigi” Buffon är, tillsammans med Mexicos Antonio Carbajal samt Tysklands Lothar Matthäus, ensam om att ha deltagit i fem VM-mästerskap (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). Han hade således chans att bli ensam rekordhållare genom deltagande i VM 2018.

