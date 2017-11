Kvart i nio ikväll sparkar första dubbelmötet mellan Sverige och Italien igång. Om vi ska tro spelarna blir det ett offensivt Sverige. Vi har fått se ett offensivt Sverige genom hela kvalet. Det har bland annat blivit seger mot Vitryssland med 4-0, och mot Luxemburg med 6-0. Totalt har Sverige under kvalet gjort 18 mål på sina fem hemmamatcher. De svenska spelarna säger att de självklart ska försöka hålla nollan, men att man inte ska backa hem och vara försiktiga. – Det är viktigt med en bra defensiv för att hålla nollan, men samtidigt spelar vi hemma och det hoppas jag att vi visar direkt efter avspark att vi ska gå för tre poäng och att vi ska gå framåt, säger Marcus Berg. Vi har kört vårt spel och har gjort det bra. Så det blir mest fokus på vad vi har gjort bra och försöka göra samma sak nu. Vänsterbacken Ludwig Augustinsson fyller på: – Vi ska inte backa hem. Vi har respekt för motståndaren men får inte bli passiva för det. Vi är på hemmaplan och här har vi gjort jättebra resultat. Så vi ska försöka bjuda på det fina spelet vi har gjort på hemmaplan. Det gäller att vi är aggressiva, att vi har boll och vi ska allt styra och ställa lite också, säger han. Med tanke på bortamålsregeln är det av vikt att Sverige inte släpper in mål. Något mittbacken och lagkaptenen Andreas Granqvist påpekar. – Det är viktigt att vi vågar ha ett eget spel som vi framför allt hade mot Frankrike och förhoppningsvis gör något mål. Samtidigt är det så klart viktigt för oss att hålla nollan på hemmaplan, säger Granqvist.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.