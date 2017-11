Sverige besegrade Italien med 1-0 i det första playoff-mötet. Jakob Johansson blev stor hjälte när han sköt in matchens enda mål.



Vi fick se ett bollhållande och spelförande Sverige direkt från avspark, men det var Italien som fick matchens första farliga målchans. I den sjätte matchminuten slog Matteo Darmian ett inlägg, som Andrea Belotti nickade bara några centimeter utanför Robin Olsens högra stolpe.



Bara två minuter senare skapade Sverige sin bästa möjlighet i den första halvleken. Emil Forsberg lade upp för Ola Toivonen, som från straffområdesgränsen gick på direktavslut. Det pressade skottet gick alldeles utanför.



Innan halvleken var slut hade Sverige också hunnit med att slösa bort två frisparkar i farliga lägen – Emil Forsberg först, Ola Toivonen sedan – men när matchen gick in i halvtidsvila var det var ändå svenskarna som dittills varit det bättre laget.



I den andra halvleken var det Italien som genast tog tag i taktpinnen. Antonio Candreva hade ett kraftfullt långskott och man skapade en hel del halvchanser, men det var trots det Sverige som spräckte målnollan. I den 61:a minuten slängde Emil Krafth ett långt inkast in i straffområdet, Ola Toivonen nickade bakåt till Jakob Johansson och Johansson slog till direkt. Skottet studsade på De Rossi och ställde därmed Buffon, varpå vilt jubel utbröt på läktarna.



Efter Sveriges ledningsmål steppade Italien upp en aning, men man lyckades aldrig komma riktigt till rätta i den sista tredjedelen. Darmian hade ett rungande stolpskott, och Candreva var ständigt ett hot med sina upprepade inlägg, men närmare än så kom inte Italien. När matchen blåstes av stod elva blågula hjältar på planen, och de hade vunnit rättvist.

90 minuter återstår

Efter matchen hyllades de svenska spelarna stort av fansen, med all rätt, men vi ska inte glömma att det är långtifrån klart. Någonting Janne Andersson är tydlig med.

– Det första spelarna pratade om när de kom till omklädningsrummet var att det återstår en match, säger Janne Andersson. Spelarna var nöjda och glada över en bra match men det var inte samma känsla som efter en vanlig segermatch.



– Vi är halvvägs i det här playoffet vilket är viktigt att poängtera, fortsätter Andersson. Vi har pratat mycket om att visa mod och visa vad vi står för under hela VM-kvalet. Jag tycker att vi gör det i kväll och det är skönt att vi vinner matchen och även om det är en del små marginaler är det välförtjänt som vi vinner.



På måndag väntar returmatchen i Milano, och vid minst oavgjort är Sverige garanterat vidare. I och med att Sverige höll nollan på Friends, innebär ett svenskt mål på San Siro att Italien måste göra minst tre för att gå vidare. Vid 1-0 till Italien går matchen till förlängning.