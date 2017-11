Redan nu kan du se vilken trupp som Janne Andersson tagit ut för att finnas till hands under play-off matcherna mot Italien.

Detta ska enligt de som ligger bakom kampanjen ge de spelare som är på planen för Sverige en extra knuff åt rätt riktning. Detta är inte omöjligt om vi tillsammans sätter all vår kraft mot italienarna.

Den tillverkare som låtit sig producera och designa den svenska landslagströjan är som tidigare Adidas. De menar på att de har hämtat inspiration från just 90-talet, vilket märks tydligt.

Denna tröja kommer att användas för första gången när Sverige sina matcher mot Italiens landslag i VM-kvalets play off.

