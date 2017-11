José Mourinho var på plats på Friends Arena under fredagen. Enligt uppgifter bland annat för att studera Emil Forsberg.



Matchen mellan Sverige och Italien på Friends Arena i fredags var stjärntät inte bara på planen, utan även på läktarna. Förutom att Zlatan Ibrahimovic, Martin Dahlin, Patrik ”Bjärred” Andersson och statsminister Stefan Löfvén syntes i bild, kunde man även se hur storbildsskärmarna zoomade in José Mourinho.



Manchester United-tränaren var givetvis på plats för att bevaka sina två spelare Victor Nilsson Lindelöf och Matteo Darmian, som båda haft svårt att få speltid under Mourinho. Men enligt Daily Mail hade tränaren ytterligare ett syfte med sitt besök på Friends. Han ville nämligen studera Emil Forsberg.

Kopplades ihop med United i somras

Emil Forsberg ville lämna RB Leipzig i somras, och ett av lagen Forsberg då länkades ihop med var Manchester United. Det blev dock aldrig någon övergång; RB Leipzig deklarerade att man inte tänkte släppa sina stjärnor, varken Forsberg eller någon annan.



I slutet av sommarens övergångsfönster kom Leipzig trots allt överens med Liverpool om en försäljning av den oerhört viktige mittfältaren Naby Keita, även om klubbytet inte sker förrän nästa sommar.

– Väljer de att sälja honom, då ser jag inte varför de inte skulle kunna sälja mig också, sade Forsberg när övergången var klar.



Forsberg stod för en imponerande insats mot Italien, och var ständigt aktiv. Han bjöd på flera imponerande tekniska nummer, och blev dessutom utsedd till planens bäste spelare. José Mourinhos intresse lär med andra ord inte ha svalnat efter matchen.



Sverige besegrade till slut Italien med 1-0. På måndag möts lagen i returen, på San Siro. Återstår att se om José Mourinho är på plats även då.

Startelvorna i Sverige – Italien, 10 november

Sverige:

Olsen

Krafth (Svensson 83’) – Granqvist – Lindelöf – Augustinsson

Claesson – Larsson – Ekdal (Johansson 57’) – Forsberg

Toivonen – Berg (Kiese Thelin 74’)

Italien

Buffon

Barzagli – Bonucci – Chiellini

Candreva – Parolo – De Rossi – Verratti (Insigne 76’) – Darmian

Immobile – Belotti (Éder 65’)