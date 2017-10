Landslagskollen - så går det för Sveriges landslagsspelare

Har tagits ut i Sveriges VM-kvaltrupp vid ett tillfälle, vilket var till matcherna mot Bulgarien och Vitryssland. Mot Bulgarien blev det 5 minuter, mot Vitryssland 0. När nästa trupp togs annonserades var Armenteros inte med, och med tanke på att det blivit knappt med speltid – endast en start – i Benevento är det en högoddsare att han tas med till playoff. Igår hoppade Samuel Armenteros in i minut 56 när Benevento förlorade mot Fiorentina.

Har gjort en riktig superstart på säsongen i KV Waasland Beveren, dit han är utlånad från ligakonkurrenten Anderlecht. På 7 starter den här säsongen har Kiese Thelin gjort 7 mål och 3 assist. Över hälften av hans mål kom i helgen, då han smällde in hela fyra mål i lagets bortavinst mot Zulte-Waregem.

Var inför säsongen tänkt som startspelare i Celta, men alldeles innan säsongsstart ådrog han sig en fraktur på nyckelbenet. Ersättaren Maxi Gómez gjorde succé i svenskens frånvaro, och stal startplatsen. Det har bara blivit 32 minuter för Guidetti den här säsongen, fördelat på två inhopp. Ett av dessa kom under söndagen, när John spelade 18 minuter mot Atlético Madrid.

Vanligtvis startspelare i Seattle, men byttes ut med en skadad hälsena mot FC Dallas för en vecka sedan. När Seattle under söndagen vann mot Colorado saknades Svenssons namn i truppen. Oklart när han är tillbaka.

Gjuten på AEK Atens mittfält. I torsdags åkte han till Milano och tog poäng mot AC Milan, i en match som slutade 0-0. Till följd av Europaspelet under veckan spelade AEK Aten sin ligamatch idag, måndag, istället för under helgen. Man mötte Atromitos, Johansson vilades, och Aten förlorade.

Har inte riktigt kommit igång poängmässigt på samma sätt som under förra säsongen, då han var den spelare som gjorde flest assist, 19, i hela Europa. Den här säsongen står Forsberg hittills endast på 1 assist. Han har visserligen gjort 2 mål i Champions League också. Forsberg spelade 73 minuter när hans RB Leipzig besegrade VfB Stuttgart med 1-0 i lördags.

Viktor Claesson är ordinarie startspelare i FC Krasnodar, och startade under måndagskvällen när laget föll mot Lokomotiv Moskva. På 14 ligamatcher har Claesson den här säsongen gjort 3 mål och 2 assist.

Nilsson Lindelöf har haft en tung start i nya klubben Manchester United. Han har fortfarande inte startat en ligamatch, men hoppade i helgen in mot Huddersfield Town i den 23:e minuten med ställningen 0-0. Tio minuter senare låg United under med 2-0, och framförallt det andra målet får Lindelöf ta på sig.

Mikael Lustig är lika given på högerbacksplatsen i Celtic som han är i landslaget. I lördags stod han dessutom för två mål, när Celtic avancerade till final i skotska ligacupen. Första målet sköt han in med vänstern från nära håll, och det andra volleysköt Lustig på en hörna. I finalen väntar Hibernian om en dryg månad.

Har haft svårt att slå sig in i startelvan i Bologna, men byttes in mot Atalanta i helgen när Torosidis skadade sig. Återstår att se om Kraft tar chansen i konkurrentens frånvaro. Har totalt gjort 4 matcher för Bologna den här säsongen.

Ordinarie i Bologna, som går överraskande bra i Serie A den här säsongen. Helander startade när laget dessvärre åkte på en förlust mot Atalanta i helgen, men Bologna ligger ändå på åttonde plats. Bara tre lag i Serie A har släppt in färre mål.

Kapten i landslaget såväl som i FC Krasnodar. Krasnodar spelade under måndagskvällen, mot Lokomotiv Moskva. Både Granqvist och landsmannen Victor Claesson fanns med från start, men matchen slutade med förlust.

Är ordinarie i nya klubblaget Werder Bremen. Spelade 90 minuter när Bremen under söndagen kryssade borta mot FC Köln, och fick fina betyg i tyska tidningar. Förväntas starta mot Italien.

Landslagets förstemålvakt, och även given förstemålvakt i FC Köpenhamn. Igår vaktade han målet när FCK besegrade AGF Århus med 4-0. Kommer inte att stanna i Köpenhamn länge till, då han fått löfte av klubben om att gå vidare i karriären nästa sommar.

Är inne på sin tredje säsong i Premier League, men har under hela sin tid i ligan bara spelat totalt två Premier League-matcher. Senast andremålvakten Nordfeldt fick speltid i Swansea var 19 september, då Swansea slog Reading med 2-0 i ligacupen.

