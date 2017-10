Landslagskollen 30/10 - så går det för Sveriges landslagsspelare

På onsdag 1 november tas truppen till playoff mot Italien ut. Nästan alla landslagsaktuella spelare var igång med matcher med sina klubblag i helgen. Här ger vi er en genomgång av hur det gått för våra svenska proffs.



Målvakter

Karl-Johan Johnsson, Guingamp

Stod för en matchavgörande tavla förra veckan, men försvarades efteråt både av lagkamrater och av tränare. Denna helg gjorde Johnsson en stabil insats, när hans Guingamp spelade 1-1 mot Amiens.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea City

Spelade cupmatchen mot Manchester United i tisdags, där det blev en 0-2-förlust för Swansea. När det var dags för Premier League i helgen, var Nordfeldt återigen tillbaka på bänken. Nordfeldt har under sina dryga två år i ligan bara spelat totalt två Premier League-matcher.

Robin Olsen, FC Köpenhamn

Landslagets förstemålvakt Robin Olsen stod i vanlig ordning i mål för FC Köpenhamn i helgen, när laget spelade 1-1 borta mot AC Horsens.



Försvarare

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen

”Ludde” hade en jobbig söndag. Spelade 90 minuter när hans Werder Bremen förlorade med 0-3 på hemmaplan, mot Augsburg. Till skillnad från i landslaget där han är vänsterback, spelade Augustinsson igår som vänstermittfältare, i lagets 3-5-2-uppställning. Bremen har under säsongen roterat mellan tre- och fyrbackslinje, och beroende på formation har Augustinsson spelat vänstermittfältare ibland, och vänsterback ibland.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar

Landslagets såväl som FC Krasnodars lagkapten spelade 90 minuter när laget hemmaslog SKA-Khabarovsk med 4-1 under söndagen. Ett av målen gjordes av Viktor Claesson, ett annat av den förre GAIS-spelaren Wanderson do Carmo.

Filip Helander, Bologna

Helander spelade hela matchen när hans Bologna i helgen förlorade med 1-0 borta mot Roma. Bara fyra lag i Serie A har släppt in färre mål än Bologna den här säsongen.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva

Startade för sitt Dynamo Moskva, men byttes ut i minut 73 med skadekänning. Oklart hur allvarlig skadan är. Holmén kommer oavsett sin skadesituation att få svårt att ta plats i Sveriges trupp till playoff, med tanke på att han var med senast endast för att ersätta skadade Pontus Jansson, som numera är frisk.

Pontus Jansson, Ledds United

Spelade cupmatch under tisdagskvällen förra veckan, då Leeds fick stryk av Leicester City. I den påföljande helgmatchen, mot Sheffield United, inledde Jansson på bänken. Svensken byttes in tidigt i den andra halvleken vid ställningen 1-1, men utan att ge någon positiv påverkan på resultatet. Leeds släppte in ett mål i slutskedet av matchen, och förlorade med 2-1.

Emil Krafth, Bologna

Emil Krafth har, efter att ha haft svårt att slå sig in i startelvan i inledningen av säsongen, startat i lagets två senaste matcher mot huvudstadsklubbarna Lazio och Roma. Två raka uddamålsförluster har det blivit för Bolognas del, senast med 1-0.

Mikael Lustig, Celtic FC

Mikael Lustig spelade i lördags nittio minuter, när Celtic kryssade hemma mot Kilmarnock.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United

Nilsson Lindelöf mötte stor kritik i engelsk media efter sitt inhopp mot Huddersfield Town, som gav United deras första förlust för säsongen. I tisdags fick Lindelöf ändå spela 90 minuter, när laget hade cupmatch mot Swansea. 2-0-vinst slutade den matchen med. När det sedan var dags för Premier League till helgen var den svenske mittbacken inte ens uttagen i truppen.

Martin Olsson, Swansea City

Swansea-försvararen Martin Olsson skadade sig i svenskmötet mot Manchester United. Till följd av detta missade han helgens bortamatch mot Arsenal, vilket var Swanseas första Premier League-match den här säsongen utan Olsson från start. Olsson beräknas dock vara tillbaka till helgen, och playoff är således inte i någon fara.



Mittfältare

Viktor Claesson, FC Krasnodar

Viktor Claesson blev målskytt för Krasnodar i lagets 4-1-vinst mot SKA-Khabarovsk under söndagen. Claesson står nu noterad för 4 mål och 2 assist den här säsongen, på 14 ligamatcher.

Albin Ekdal, Hamburger SV

Albin Ekdal har alltjämt problem med sin rygg, och matchas försiktigt i Hamburger SV. Den svenske centralmittfältaren spelade 56 minuter när hans lag förlorade borta mot Hertha Berlin. Janne Andersson är förhoppningsfull om att Ekdal ska kunna spela i playoff, och en startplats mot Italien är mycket möjlig för Ekdal.

Emil Forsberg, RB Leipzig

Emil Forsberg och hans lagkamrater i RB Leipzig har haft en jobbig vecka. Under onsdagen spelade man cupmatch mot Bayern München och fick en man utvisad i minut 53. Efter att Forsberg gjort ett straffmål som Bayern sedan kvitterade, fick matchen gå till förlängning – ytterligare 30 slitsamma minuter med en man kort alltså. Till sist förlorade Leipzig på straffar. I lördags mötte man Bayern på nytt – 13 minuter in i matchen drog Leipzigförsvararen Willi Orban på sig ett rött kort. Leipzig förlorade matchen med 2-0, Forsberg blev utbytt i minut 62.

Jakob Johansson, AEK Aten

Började för en gångs skull på bänken i helgen, men fick hoppa in och spela sista 27 minuterna när AEK Aten slog Panionios. På torsdag spelar Johansson och Aten Europa League-match hemma mot AC Milan.

Sebastian Larsson, Hull City

Ordinarie i Hull, och spelade som vanligt 90 minuter i helgen. Laget förlorade dessvärre matchen, 2-3 hemma mot Nottingham Forest. Hull har inlett Championship-säsongen svagt, och ligger på 17:e plats i tabellen.

Marcus Rohdén, Crotone

Marcus Rohdén började på bänken när Crotone mötte Fiorentina på hemmaplan. Svensken byttes in i minut 68 vid ställningen 2-1, för att bidra till att bibehålla ledningen. Matchen slutade också 2-1.

Ken Sema, Östersunds FK

Den ende spelaren på denna lista med svensk klubbadress. Graham Potter har roterat mycket i startelvan under höstens allsvenska matcher, men Ken Sema syns alltid i startelvan. Så även i lördags, då Östersund hemmaslog Elfsborg med hela 4-1. Sema gjorde en bra match, men blev utan mål och assist.

Gustav Svensson, Seattle Sounders FC

Gustav Svensson var tillbaka från skada när Seattle natten till måndag svensk tid spelade 0-0 mot Vancouver. Svensson började på bänken, men byttes in i den 64:e minuten.



Anfallare

Marcus Berg, Al-Ain

Al-Ain var nere på tio man och låg under med 1-2 hemma mot Sharjah, men efter en kvittering från japanen Tsukasa Siotani kunde Berg därefter kliva fram och göra 3-2 för sitt lag. Bara en minut därefter fick en övertänd Marcus Berg se sitt andra gula kort – lagets andra röda kort – sedan han gjort en dålig tackling. Al-Ain tappade sedan till 3-3. Efter matchen gick Al-Ains tränare ut och kritiserade matchens rättskipare, med orden ”domaren var dålig, jag hade skämts om jag var honom”.

John Guidetti, Celta Vigo

John Guidetti startade i cupmatchen under veckan, och blev matchhjälte med sitt 2-1-mål på nick. I La Liga i helgen var han åter förpassad till bänken, till förmån för Maxi Gómez. Celta Vigo förlorade, borta mot Málaga, med 2-1. Guidetti byttes in och fick spela de sista 6 minuterna, men hann inte sätta något avtryck.

Isaac Kiese Thelin, KV Waasland Beveren (på lån från Anderlecht)

KV Waasland Beveren, laget Isaac Kiese Thelin är utlånad till från Anderlecht, förlorade mot Standard Liege med 3-1 i helgen. Kiese Thelin var dock den som tröstmålade, när han skickade in ett reduceringsmål med en hård nick. På 8 starter den här säsongen har Kiese Thelin gjort 8 mål och 3 assist.

Ola Toivonen, Toulouse

I cupen i onsdags gjorde Ola Toivonen en riktig supermatch, när han klackpassade fram till ett mål och även smällde dit en balja själv. Det räckte tydligen inte för att få starta i ligamatchen i helgen mot Saint-Etienne. Toivonen byttes dock in med en halvtimme kvar att spela, men matchen slutade likväl 0-0.



De konkurrerar också om att ta en plats i truppen

Jimmy Durmaz, mittfältare, Toulouse

Jimmy Durmaz har varit Janne Anderssons förstaval som högermittfältare genom majoriteten av VM-kvalet, men missade senaste samlingen på grund av en ljumskskada. Skadan har dragit ut på tiden och Durmaz är fortfarande inte tillbaka, men till kommande helg ska han enligt rapporter vara redo för spel.

Oscar Hiljemark, mittfältare, Panathinaikos

Oscar Hiljemark startade i fyra av Sveriges fem inledande VM-kvalmatcher, men har sedan inte ens fått plats i truppen. Janne Andersson lär inte ändra så mycket på truppen som var mot Luxemburg och Nederländerna senast, vilket följaktligen gör att det blir svårt för Hiljemark att komma med. Går annars bra för honom i Panathinaikos, och laget slog i lördags Olympiakos med 1-0. Hiljemark spelade 87 minuter. Även Niklas Hult och Guillermo Molins startade för Panathinaikos, och Mattias Johansson satt på bänken.

Sam Larsson, mittfältare, Feyenoord

Fick sin första start på två veckor när Feyenoord i lördags spelade 1-1 borta mot Roda. Larsson noterades inte för något poäng i matchen, men gjorde väldigt bra ifrån sig och fick höga betyg. Byttes ut med fem minuter kvar att spela. Larsson var med i landslagstruppen mot Frankrike i juni, men lämnades utanför i senaste samlingen. Lämnas antagligen utanför även i playoff.

Samuel Armenteros, anfallare, Benevento

Har tagits ut i Sveriges VM-kvaltrupp vid ett tillfälle, vilket var till matcherna mot Bulgarien och Vitryssland. Mot Bulgarien blev det 5 minuter, mot Vitryssland 0. När nästa trupp togs annonserades var Armenteros inte med, och med tanke på att det blivit knappt med speltid – endast en start – i Benevento är det en högoddsare att han tas med till playoff. Igår, söndag, satt Armenteros på bänken hela matchen när Benevento förlorade mot Lazio, och nykomlingarna väntar fortfarande på sin första vinst.

Christoffer Nyman, anfallare, Eintracht Braunschweig

Har varit med i de flesta av Janne Anderssons kvaltrupper, men missade senaste landskamperna på grund av en muskelskada. Efter att ha återhämtat sig, och gjort comeback i klubblaget, meddelade Braunschweig förra veckan att Nyman skadat sig på nytt och blir borta i några veckor. Han lär därför missa playoff.