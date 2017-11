Ken Sema firar ett mål under OS 2016.

Ken Semas mamma har blivit lite av en kändis efter att hon synts med maracas och trummor i samband med Ken och brodern Maics (mittfältare i Örebro) matcher. Ken ser fram emot att ha henne och resten av familjen på plats på fredag. – Det skulle vara mäktigt att komma in på ett kokande, fullsatt Friends och spela och bara njuta. Skulle man göra ett mål, då skulle känslorna gå överstyr. Då vet man att alla är där, hela familjen, pappa och så mamma som har med sig sina trummor och maracas, säger Ken med ett leende.

