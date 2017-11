Ovanstående kommentar fick dock en hel del kritik från andra användare, som inte höll med. Det svenska laget fick också beröm. ”Många har kritiserat det svenska spelet, men enligt mig spelade de utefter sina resurser, genom att utnyttja sina medel. Även om de på pappret är ett klart sämre lag, förtjänar de VM-platsen mer än oss.” Kommentaren ”Det som ska ändras med vårt lag är tränaren – att spelarna gör det dåligt är en konsekvens av honom. Men tyvärr kommer ändringen inte att ske förrän på tisdag, efter att vi har eliminerats…” fick även ett svar som hyllade det svenska laget: ”Jag tycker att det finns en underskattning av svensk fotboll här. För det första har vi inte vunnit där på 100 år. För det andra, sist vi vann hemma mot dem med mer än ett udda mål, var väldigt länge sedan. Sverige har genom åren producerat mästare som Ibra, Liedholm, och Nordahl. Igår tog Sverige alltid hand om andrabollarna, och gav oss aldrig tid med bollen, även om de bleknade lite de sista trettio minuterna. Jag skulle säga att Sverige till 90 % chans vinner dubbelmötet. Ska vi vända och slå ut Sverige med Ventura? En tränare som spelade bortamatch i Spanien utan mittfält? Kom igen, låt oss vara realistiska.” Slutligen väljer vi att citera en desperat hoppfull italienare, som ser en likhet med det italienska VM-guldlaget 1982. ”Det här laget påminner mig om 1982…”, skriver användaren. Italien gick in i VM 1982 som underdogs, och inledde även mästerskapet svagt i form av tre oavgjorda gruppspelsmatcher. Man tråcklade sig ändå vidare, och vann till slut världsmästerskapet. Vi svenskar får hålla tummarna för att de inte har något liknande på gång igen.

Sverige slog Italien med 1-0 under fredagskvällen, och de italienska fansen är allt annat än nöjda med sitt lags insats. Här har vi samlat ett gäng kommentarer på La Gazzetta dello Sports hemsida. Sverige gjorde en bra match på Friends Arena, och besegrade ett blekt Italien. Italienska fans var kritiska mot sitt lag, och inte minst mot förbundskapten Giampiero Ventura. Här har vi samlat ett axplock av de italienska fansens kommentarer runtom på La Gazzetta dello Sports hemsida. ”Ventura verkar försöka slå rekord som den sämste tränaren i det italienska landslagets historia.”, skriver en användare. ”Ventura levererar självsäkert snack och arroganta uttalanden, men på planen uppträder vi som spöken. Spelarna avskyr honom, och hans internationella erfarenhet är begränsad till Europa League-spel med Torino.”, skriver en annan användare. ”Vill vi ens gå till Ryssland med det här laget, och presentera oss för världen på det här sättet? Med spelare som inte vet hur man spelar och med en tränare som inte lyckats bygga någonting under sina två år som ansvarig? Detta Italien är ett skämt.” ”Jag säger nej, det blir inget VM, eftersom jag inte kan se hur detta lag ska vinna med 2-0 på måndag. Elimineringen skulle vara den logiska slutsatsen av två dåliga år.”

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.