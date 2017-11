På fredag spelas den första av två playoffmöten mellan Sverige och Italien. Sverige offentliggjorde sin trupp tidigare i veckan, och nu har även Italien presenterat sin. Den 10:e respektive 13:e november gör Italien och Sverige upp om en plats i VM 2018. Nu är den italienska truppen till playoff-matcherna presenterad. Laget ser ut som följande: Målvakter: Gianluigi Buffon, Juventus Gianluigi Donnarumma, Milan Mattia Perin, Genoa Försvarare: Davide Astori, Fiorentina Andrea Barzagli, Juventus Leonardo Bonucci, Milan Giorgio Chiellini, Juventus Danilo D'Ambrosio, Inter Matteo Darmian, Manchester United Daniele Rugani, Juventus Leonardo Spinazzola, Atalanta Davide Zappacosta, Chelsea Mittfältare: Federico Bernardeschi, Juventus Antonio Candreva, Inter Daniele De Rossi, Roma Stephan El Shaarawy, Roma Alessandro Florenzi, Roma Roberto Gagliardini, Inter Lorenzo Insigne, Napoli Jorginho, Napoli Marco Parolo, Lazio Marco Verratti, Paris SG Anfallare: Andrea Belotti, Torino Éder, Inter Manolo Gabbiadini, Southampton Ciro Immobile, Lazio Simone Zaza, Valencia Jorginho är uttagen för första gången på över ett år, och har chans att få göra sin första tävlingsmatch för Italien. Jorginho är född i Brasilien, men flyttade till Italien som ung, och har också italiensk härkomst. Han har gjort två landskamper för Italien men de var båda träningslandskamper, och fram till att han representerat landet i en tävlingsmatch har han möjlighet att byta till Brasilien. Både Andrea Belotti och Ciro Immobile är uttagna, trots att de haft skadebekymmer. Skadade Giacomo Bonaventura saknas dock i truppen. Alessandro Florenzi är tillbaka i truppen för första gången på över ett år. Simone Zaza och Roberto Gagliardini är även de tillbaka i truppen, efter att ha gjort starka prestationer i sina klubblag. Simone Verdi och Lorenzo Pellegrini var med i förra truppen, men har utelämnats nu. Italiens trupp innehåller hela 27 namn, två fler än Gli Azzurris förra trupp på 25 spelare. In sedan förra truppen är alltså Jorginho, Florenzi, Zaza och Gagliardini. Ut sedan förra truppen är Verdi och Pellegrini.

