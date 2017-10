Italiens smäll inför playoff – Bonaventura skadad

Om två veckor spelar Italien playoff mot Sverige. De verkar få göra det utan Milan-stjärnan Giacomo Bonaventura. I helgen spelade Milan hemma mot Genoa i Serie A. Matchen slutade 0-0, och Milan – som redan låg dåligt till – tappade ännu mer mark till Europaplatserna. En olycka kommer sällan ensam. Giacomo Bonaventura tvingades byta på grund av en skada han ådrog sig under matchen, och nu bekräftar Milan att skadan är så pass allvarlig att han blir borta i uppemot tre veckor. Det innebär att mittfältaren med stor sannolikhet missar de två playoff-matcherna som spelas mot Sverige, den 10 respektive 13 november. Giacomo Bonaventura gick till Milan från Atalanta 2014. Han har varit en nyckelspelare hos Milan sedan dess, men de senaste säsongerna har han störts av återkommande skadeproblem och förra säsongen blev det bara 22 matcher för ”Jack”. Även anfallaren Andrea Belotti riskerar att missa matchen mot Sverige, på grund av en knäskada han dragits med sedan början av månaden. Belotti kom trea i Serie A:s skytteliga förra säsongen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.